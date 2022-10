Het verlangen naar veiligheid leidt tot beloeren, aangeven en klikken

Na de beschuldiging van grensoverschrijdend gedrag heeft Khadija Arib de deur met een knal dichtgeslagen. De schade is immens. Voor Arib zelf in de eerste plaats, maar ook voor de Kamervoorzitter, het presidium, de PvdA-fractie, de griffie en voor de Tweede Kamer in het algemeen. De commissie voor de Werkwijze van de Kamer mag de scherven opvegen. Die kan beginnen het laatste deel te lezen van het advies over de kwestie van landsadvocaat Pels Rijcken. Onder punt 8 vraagt de landsadvocaat bijzondere ‘zorgvuldigheid en proportionaliteit’ in de omgang met Betrokkene, met een hoofdletter B. Die Betrokkene is Khadija Arib.

Maar wat had ze anders kunnen doen dan de deur dichtgooien, ook als de beschuldiging niet in NRC was uitgelekt maar haar meegedeeld, zoals in de bedoeling lag? Aribs antenne is goed afgesteld, want aan dit soort aantijgingen helpt geen moedertje lief. Grensoverschrijdend gedrag is een bosbrand zonder bluswater in de buurt. Ik ken nauwelijks gevallen waarbij iemand die deze beschuldiging zonder kleerscheuren heeft overleefd.

Geert Wilders: voorgetrokken door de voorzitter? Beeld ANP

Ditmaal gaat het niet over verkrachting of aanranding, maar over ‘een onveilige werkomgeving’. Dan bevinden we ons in het schemergebied van betamelijkheden en gevoelens. Ambtenaren spraken van een ‘schrikbewind’, maar er waren óók ambtenaren die hoog opgaven van samenwerking met dezelfde Arib. Het zal haar niet helpen. Anonieme meldingen van onveiligheidsgevoelens, daar is geen kruid tegen gewassen.

Wij van de pers wisten van onvrede over Arib. In Den Haag zijn we in beginsel niet wars van anonieme bronnen. Politici onderhandelen in de spreekwoordelijke achterkamers en wie daarover iets wil opschrijven, kan niet zonder ‘ingewijden’ of ‘goed ingevoerde bronnen’. Naamloze aantijgingen tegen een persoon, dat is een ander hoofdstuk. Vorig voorjaar, aan de vooravond van de verkiezing van een nieuwe Kamervoorzitter, publiceerde RTL een groot artikel, boordevol kwaadsappige verhalen over het bewind van Khadija Arib. En allemaal zonder aanwijsbare verteller. Vooral het verwijt dat ze de PVV voortrok in de Kamer om de steun van Wilders binnen te halen, was schadelijk.

Khadija Arib: Betrokkene met een grote B. Beeld ANP

Ik las het advies van Pels Rijcken en dacht aan dat RTL-artikel. De landsadvocaat wees op de ‘zorgplicht’ tegenover ‘betrokkene’, maar vond het tegelijk niet nodig dat Arib de anonieme brief zou lezen die deze sneeuwbal aan het rollen heeft gebracht. Zorgplicht klinkt reuze meevoelend, maar is een loze kreet als je je niet kunt verweren.

Men zegt dat de Kamer zo met zichzelf bezig is – en dat klopt. Maar de Kamer is ook de spiegel van de samenleving. Grensoverschrijdend gedrag, gevoelens van onveiligheid en gekwetstheid, het zijn dominante thema’s in een samenleving die naar binnen kijkt – mij is van alles aangedaan en ik verlang genoegdoening. De Kamer zelf heeft maar liefst drie instituten voor klachten en integriteitskwesties. Daaronder is ook een klachtencommissie met een vertrouwenspersoon, die – let op – een klacht alleen in behandeling neemt als de naam van de klager bekend is. Dat is niet voor niets. De oude regel luidt immers dat wie beweert, ook moet bewijzen.

Vera Bergkamp: politiek boog voor ambtenarij. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Maar de tijden veranderen snel en gevoelens van onveiligheid zijn zo gewichtig geworden dat oude regels niet langer opgaan. Na de bovengenoemde anonieme brief kwam de ambtelijke top bij het presidium van de Kamer langs, om indirect te weigeren nog met Arib samen te werken. De ambtenarij schreef de politiek de wet voor en dat is de omgekeerde wereld. Het presidium had dat nooit mogen laten passeren.

Ook de media hebben zich als het gaat om onbetamelijk gedrag nieuwe mores aangewend. Het tekort aan aanwijsbare zegslieden wordt dan goedgemaakt met steeds grotere aantallen beschuldigende vingers. Er is met tientallen getuigen gesproken, staat dan in een kadertje in de hoek. De rechtvaardiging voor de nieuwe anonimiteitsregel is dat wie zich met naam en toenaam uitspreekt, zijn nek uitsteekt en dat is precies wat moet worden bestreden. Een van de bezwaren tegen Arib was haar achterbaksheid. Maar juist het accepteren van anonimiteit leidt tot roddel en achterklap, en tot de omgekeerde bewijslast die tegenwoordig ook bij de goede toon hoort. De klagers hebben zich immers verstopt in het bos en Betrokkene kan weinig anders dan haar tas pakken.

Voor het soort bezwaren dat leeft tegen Arib is een stevig gesprek het geëigende antwoord. In het verslag van Pels Rijcken staat dat verschillende pogingen niets hadden opgeleverd en dat twee griffiers, twee directeuren en het personeel van de PvdA-fractie kennelijk niet tegen haar waren opgewassen. Daarna is de landsadvocaat ingeschakeld. Daarmee is een fatsoenskwestie geëscaleerd tot een juridisch gevecht. Wie een advocaat bestelt, krijgt geen slagroomtaart thuisbezorgd. Er ligt nu inderdaad een keurig verslag met logo van Pels Rijcken, van twintig vel, met voetnoten en precedenten van rechtszaken over een veilig werkklimaat.

Als dit verslag er niet was geweest, waren er in deze kwestie minder ruiten gesneuveld. Meer in het algemeen is het een bijdrage aan de zucht om gevoelens en kwetsuren in de mal van de wet te willen gieten. Dat is evenmin een vrolijk gezicht. In de publieke zaak, de media en de hogescholen is een soort wellust geslopen om te gebieden en te verbieden. De grens tussen publiek en privé raakt steeds meer in het ongerede. De overheid moet er immers voor zorgen dat het met mijn veiligheidsgevoelens in orde is. Dat verlangen levert het tegendeel van een veilige omgeving op, namelijk een omgang van beloeren, aangeven en klikken. Daar zou straks die onderzoekscommissie naar de Betrokkene met een grote B ook eens naar moeten kijken.