Het vergt lef om de klimaatwerkelijkheid onder ogen te zien

Floe edge, de rand van het zee-ijs bij de ingang van Pond Inlet, een zeearm in het noorden van Baffin Island, Canada. Beeld Marlena Waldthausen

Onder het mom van show, don’t tell publiceerde deze krant indrukwekkende interviews met zeven jongeren uit plaatsen in de wereld waar inwoners direct geconfronteerd worden met de gevolgen van de klimaatschade. Ook al hoop ik dat dit soort verslaggeving leidt tot duurzamer gedrag, de online-commentaren stemmen niet hoopvol. De Facebook-reacties op de Volkskrantserie bevestigen de klimaatparadox die de Noorse psycholoog en econoom Per Espen Stoknes introduceerde: mensen vinden klimaatverandering een belangrijk onderwerp, maar realiseren zich niet dat zij de oorzaak van de crisis zijn.

Over de auteur Bianca Harms is lector Transformational Media bij NHL Stenden Hogeschool en betrokken bij het collectief Just Enough, dat probeert een einde te maken aan de uitputting van mens en aarde.

Uit de reacties op Facebook blijkt dat een groep lezers het interpreteert als propaganda voor klimaatmaatregelen. Dat wekt weerstand op, met als gevolg dat ze de inhoud van de boodschap verwerpen. Een schoolvoorbeeld van ‘cognitieve weerstand’, waarbij de klimaatcrisis inclusief de gevolgen met allerlei drogredenen worden afgeserveerd. Argumentum ad horrendum ten top. Iemand schrijft: ‘Ja, en Nederland gaat dit probleem wel even oplossen. Begin eerst maar eens aan de andere kant van de wereld want daar zit het echte probleem!!’ Zo maak je van het onderwerp een ver-van-je-bed-show.

Drogredenen

Veel andere aangevoerde drogredenen vinden hun oorsprong in de ontkenning van de klimaatcrisis of onze verantwoordelijkheid voor het veroorzaken hiervan, getuige bijdragen als ‘Allemaal W.E.F gelul, al jaren bezig met angst zaaien’ of ‘Het klimaat verandert eeuwen. het is niet sinds de laatste tijd’.

En dan zijn er nog degenen die zomer en winter met een vrolijke zonnebril oplopen: zij ventileren de overtuiging dat de gevolgen van klimaatverandering eerder andere mensen treft dan onszelf. Eén lezer ziet zelfs een groot voordeel van de opwarming van de aarde: Nederland krijgt het klimaat van Parijs, mooi toch? Zoiets noemen we in rond-Hollands de optimism bias.

Ik realiseer me dat deze reacties op sociale media niet per se de stem van het volk vertolken en dat er ook veel positieve reacties zijn. Toch schrik ik wel van de redenering van deze klimaatontkenners. Uit onderzoek van het CBS blijkt dat

6 procent van de Nederlanders denkt dat de klimaatverandering door de natuur zelf wordt veroorzaakt. Gelukkig is dit vooralsnog een kleine minderheid die in deze filterbubbel gevangen zit en deze mening heeft. Inmiddels is duidelijk geworden dat het tegenspreken van klimaatontkenners enkel leidt tot volharding in hun standpunt, het zogenaamde ‘backfire effect’.

Zoveel is duidelijk: het vergt lef om de werkelijkheid onder ogen te zien. En ernaar te handelen.