Het verbaast mij nauwelijks dat schatgraven zo populair is, zoals we zagen in Ommeren

De literator Sem Dresden (1914-2002) vertelde eens het volgende verhaal. In 1943 zat hij samen met zijn vrouw en zijn vader in kamp Westerbork te wachten op onheilspellende gebeurtenissen, toen zijn vader – een Joodse juwelier – hem apart nam en meedeelde dat hij eigenhandig ergens bij Apeldoorn een partij diamanten had begraven. De zoon vond dat zo’n rotgesprek dat hij het resoluut afbrak. Hij zei tegen zijn vader: ‘Als iemand van ons het overleeft, ben jij dat wel, want met de zaak achter je ben je beter beschermd dan wij.’

Maar het omgekeerde gebeurde: de zoon overleefde en de vader niet.

De diamanten zijn nooit gevonden, maar zelfs als de vader had kunnen vertellen waar de diamanten begraven lagen, was de kans groot geweest dat zij niet op de aangegeven plek waren aangetroffen. We zien het niet, maar ook onder de grond is het een gewoel van jewelste. Schuivende aardlagen, wortels van planten en bomen die grijpen naar elk regendruppeltje dat wegsijpelt. Mollen, wormen, kakkerlakken en ander ongedierte zijn de rusteloze bewoners van een wereld waar het licht zelden doordringt. Onder onze voeten speelt zich een universum af dat net zo mobiel is als het onze. Daarom is het aannemelijk dat de diamanten reeds na een paar jaar ver verwijderd zullen zijn van de plek waar zij eerder werden begraven.

In de Tweede Wereldoorlog zijn veel waardevol geachte spullen onder de grond gestopt. In mijn jeugd heb ik ook het verhaal gehoord van Koos Vorrink, voorzitter van de Arbeiders Jeugd Centrale (AJC), die belangrijke papieren van de SDAP in de tuin achterliet. Nooit teruggevonden. Dat is het gevaar voor iedereen die iets weglegt of verstopt: na een tijdje weet je niet meer waar. Het geheugen laat ons in de steek, ook als wij iets zeker menen te weten. Zelfs voor zoiets kolossaals als de Titanic duurde het bijna 75 jaar voordat hij onder in de oceaan werd teruggevonden. Nog een wonder, hele stukken waren al verdwenen dankzij een metaalvretende bacterie.

Afgelopen weekend togen tientallen potentiële gravers naar het Betuwse dorp Ommeren, omdat daar volgens een oude kaart een nazischat begraven zou zijn. Nu mag je niet zo maar ergens een spade in de grond steken en dus werden veel van die lui teruggestuurd, onder de bangmakerij dat graven gevaarlijk is omdat je altijd op een half vergane landmijn kunt stuiten. Afgezien van de buit verbaast het mij nauwelijks dat schatgraven zo populair is, want het appelleert aan allerlei freudiaanse gevoelens. Rondwoelen in de buik van je moeder is een atavistisch verlangen dat wij allemaal schijnen te bezitten.

Alleen al in Nederland zouden er 33 duizend schatten begraven liggen waarnaar mensen op zoek zijn. Elk dorp kent wel een verhaal over een verdwenen schat. Verder worden niet alleen voor kinderen maar ook voor volwassenen weekendjes schatgraven georganiseerd. Helaas mag je niet overal meer expres iets in de grond stoppen, maar neerleggen achter struiken of in bosschages mag nog wel.

Het besef iets kwijt te zijn kan een obsessie worden en een heel mensenleven verzieken. Ik ken zelfs iemand die iets kwijt is wat hij nooit heeft bezeten. Iedereen kent ook de vreugde van het terugvinden van iets dat lang zoek was. Ik herinner mij de vreugdetranen van mijn dochter die achter een boekenkast een (nog levende) hamster vond, die drie maanden eerder was verdwenen. Een zoektocht brengt het beste en het meest vindingrijke in de mens boven. In de novelle The Gold-Bug (De goudkever) van Edgar Allan Poe moet de hoofdpersoon een zeer ingewikkelde code ontcijferen om een schat te vinden. Ik weet niet of dit klassieke verhaal uit 1843 nog op school gelezen mag worden, want het n-woord komt erin voor.

Een verborgen schat is het laatste restant van een romantische tijd. De bekende verslaggever Kuifje reist met zijn kompaan kapitein Haddock de hele wereld over, op zoek naar de schat van Scharlaken Rackham, die zich uiteraard thuis bleek te bevinden op zijn eigen kasteel Molensloot. In de hoofden van de fictieve personages heeft deze schat tenminste nog echt bestaan, maar dat geldt niet voor de vele schatten die slechts voortleven als legenden.

De beroemdste is wel die van de goudtrein die in een tunnel nabij het Poolse plaatsje Walbrzych door de nazi’s zou zijn achtergelaten en ingemetseld. Helaas is ‘het laatste mysterie uit het Derde Rijk’ nooit gevonden, maar er zijn genoeg complottheorieën’ waarin wordt beweerd dat het goud in het geheim toch is geïncasseerd. Maar dat is meer iets voor James Bond versus Goldfinger. YouTube staat vol met sensationele filmpjes over de nazi-trein.

Mocht u op zolder nog een schatkaart hebben liggen, neem dan contact op met een zogenoemde geo-coach, of met Staatsbosbeheer.