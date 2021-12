Het verbaast me hoe weinig mensen een verrassing regelen voor hun begrafenis

Je eigen begrafenis regelen is de onbeperkte macht. Jij bepaalt helemaal het hoepeltje waar de nabestaanden doorheen moeten springen: of je ze op de bankjes van een oud kerkje zet, of op klapstoeltjes in een betonnen aula; of ze een religieuze preek te horen krijgen of geestige anekdotes; of ze al die tijd naar een grote foto van jouw smoel moeten kijken of niet; of ze naar Bach gaan luisteren of naar Claudia de Breij; of er daarna koffie & cake is of sushi & prosecco. Je kunt ze dwingen om te schuifelen langs je lijk in een open kist, je kunt die kist laten wegdragen door de zwarte kraaien van de uitvaartservice, of je familie dwingen ’m te sjouwen, of je publiek (want dat is het) laten toekijken hoe je doos op dramatische wijze door de vloer van het crematorium naar beneden zakt – naar de hel, dacht ik de eerste keer toen ik het zag, want ik dacht dat de kist direct de oven in zakte en speurde vergeefs naar de helse gloed van likkende vlammen. In sommige religieuze tradities mag je kijken hoe je lichaam door een vlammenzee wordt verteerd, waardoor ik me afvraag of ik mijn familie ook op stoeltjes mag zetten om toe te kijken hoe ik de oven in word geschoven.

Als je het allemaal netjes doet, krijgen alle bezoekers wat ze verwachten, en dat is reuze beleefd van je. Maar je bent dood, dus je mag alles hè? Je hoeft tenslotte geen enkele verantwoordelijkheid meer af te leggen. Het verbaast me hoe weinig mensen tijdens hun leven een verrassinkje of twee regelen voor hun begrafenis. Zou toch leuk zijn om onaangekondigd een fanfare met majorettes voor de kist uit te laten lopen, of de dienst te laten onderbreken door een cremaclown (die heb ik zelf verzonnen, dus ik wil geld zien als er ergens eentje opduikt). Of om Mozarts Requiem in D mineur te laten aankondigen en dat dan ineens Rick Astley uit de boxen knalt: de ultieme Rickroll. Of om midden in de dienst de deksel van je kist te laten halen en dat er dan allemaal ballonnen uit opstijgen. Of dat er geen kist wordt binnengebracht, maar dat er een oude auto naar binnen rijdt, een portier wordt geopend en je lijk, gewikkeld in vuilniszakken en plakband, eruit wordt gegooid, waarna de auto met piepende banden wegscheurt. Of dat er een notaris komt die vertelt dat je al je bezittingen nalaat aan Jeff Bezos. Gewoon dat iedereen zegt: Hè…? Maar…?

Goed, je wilt ook geen eikel zijn tegen al die verdrietige mensen. Maar je mag wel een afscheid regelen zoals je dat zelf zou bezoeken. Zelf hou ik niet van een lange zit – na een halfuur begin ik onrustig te schuifelen. Dus wie wat wil zeggen: 5 minuten max, en daarna opzouten. En als het een goed praatje is, geef de man of vrouw dan een applaus, verdorie, dat in stilte teruglopen naar je bankje, in zo’n galmende zaal, daar krijg ik altijd de kriebels van. Doe maar na afloop chips en cola, want dat vind ik nou eenmaal lekker. En danseressen, ik wil danseressen. Als ik iets heb geleerd van al mijn jaren in het theater, is het dat iedereen altijd onwijs vrolijk wordt van danseressen.