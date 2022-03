En toen stond zomaar de ceo van TMF Group, een van de grote trustkantoren van Nederland, in de krant. Hij gaf een interview aan Het Financieele Dagblad, en de krant benoemde zelf hoe bijzonder dat is: dit soort mannen geeft nóóit interviews.

Waarom zouden ze ook. Discretie is hun handelsmerk, publiciteit is potentieel vervelend en niet nodig bovendien, want de klanten vinden vanzelf hun weg naar de dienstverlening, die bestaat uit het optuigen van constructies bij internationale transacties en investeringen, het optreden als beheerder van een vennootschap, het zijn van correspondentieadres. Activiteiten met als doel om geldstromen te begeleiden naar een plek waar de belastingen laag zijn of de controles minder ingewikkeld, of om bedrijfsactiviteiten te dirigeren naar plekken met de gunstige regels.

Dat Mark Weil, de Britse ceo van TMF, zich nu door het FD liet ondervragen, moet dan ook gezien worden als poging tot schadebeperking. Zoals de top van Shell pas royaal werd met publieke optredens toen ze als olieboer en stiekeme Torentjeslobbyist aan de verkeerde kant van de geschiedenis dreigden te eindigen.

Ook trustkantoren moeten afdalen naar de gewone krant. Sympathie kweken, zaadjes van begrip zaaien, hun opgepoetste versie van het verhaal vertellen. Zoals: ‘Wij zijn niet het probleem, maar juist de oplossing voor een stroom aan ongecontroleerde investeringen. Overheden moeten zich realiseren dat, wanneer bedrijven als TMF niet zouden bestaan, de hoeveelheid investeerders wereldwijd gelijk blijft, maar met minder controlemogelijkheden.’ Het trustkantoor als zuiveraar van geldstromen, het is een fraaie boodschap.

In 2017 ging al een parlementaire enquêtecommissie aan de slag om uit te zoeken hoe het in godsnaam zo ver heeft kunnen komen dat Nederland een hub is geworden voor het wegleiden van smerig geld en het optuigen van constructies voor ‘belastingoptimalisatie’ – advocatentaal voor ontwijking.

Het antwoord op die vraag wist iedereen allang: gewoon, door beleid. Gewoon, bewuste keuzen van politici die altijd enorm ingenomen waren met Nederland als centrum van zakelijke dienstverlening met zijn glimtorens op de Zuidas. Niet voor niets deed regeringspartij VVD in 2017 ‘uit principe’ niet mee aan de parlementaire enquête; er waren genoeg regels, vonden ze daar, ook internationaal. Al hadden we toen net de Panama Papers gehad, waaruit bleek dat het klopte wat je moeder altijd al zei: dat de regels niet gelden voor wie geld genoeg heeft.

Die parlementaire enquête leverde niettemin een hoop verontwaardiging op, en aanscherpingen van de wet. Die waren niet scherp genoeg, want nu blijkt dat het accommoderen van Russische oligarchen ons hier wel rijk heeft gemaakt, maar tevens weerloos tegen een despoot die in het Westen een gedegenereerde bende ziet.

Nu is er een spoedwet in de maak, om te repareren wat jarenlang is nagelaten: dat je sommige klanten gewoon niet moet helpen. Nooit. Nu moet Russisch vermogen worden bevroren; in Nederland leverde dat tot dusver slechts 6 miljoen euro op, maakte minister Kaag deze week bekend, want onze trustsector is heel goed in geld doorgeleiden naar plekken waar ook Kaag er niet bij kan.

TMF gooide meteen al zijn Russische klanten eruit. In het FD klaagt Weil dat zijn bedrijf gedwongen wordt ‘politiek’ te bedrijven. Wie naar de krant moet om dit soort waarschuwing op te laten tekenen, weet wat wij ook weten: hij voert een achterhoedegevecht.

