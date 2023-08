Het Transitieteam gelooft helemaal dat Shell eventueel helemaal niets verkeerds doet

Beeld Getty

Omdat het op het vakantieadres van het Transitieteam al weken te warm is om een voet buiten de deur te zetten, besloten we op internet te surfen om te zien hoe grote organisaties omgaan met de Transitie. Zo kwamen we op de website van Shell terecht. Daar lazen we:

‘Shell hanteert strenge richtlijnen, werkt samen met natuurbeschermingsorganisaties en stelt effectieve actieplannen op om de eventuele nadelige gevolgen van onze activiteiten te verminderen en de biodiversiteit op en rond onze locaties te waarborgen of zelfs te verbeteren.’

Van dat soort taal klaren wij op. Het stelt ons gerust dat Shell heel streng is. Wat er streng is en waarop staat nergens, maar het lijkt ons niet dat een bedrijf waar zo veel mensen werken over zoiets belangrijks zou jokken. Daarvoor zijn de pakken die de directie van Shell draagt te smetteloos. Dat ze samenwerken met natuurbeschermingsorganisaties is alleen maar te prijzen. Welke organisatie en wat die samenwerking precies inhoudt, hoeven we niet te weten. Dat zit vast wel snor.

Waar we het meest van opklaarden, is de formulering ‘eventuele nadelige gevolgen van onze activiteiten te verminderen’ – daar werden we oprecht heel rustig van. ‘Eventuele nadelige’ benadrukt dat er eventueel ook helemaal geen nadelige gevolgen zijn van het blijven oppompen van fossiele brandstoffen. Wetenschappelijk is daar geen speld tussen te krijgen. Wetenschappelijke kennis bestaat alleen bij de gratie dat ze falsifieerbaar is. We moeten er rekening mee houden dat alle rook op ons vakantieadresje niet van bosbranden komt, maar van een buurman die veel sigaren opsteekt. Het wetenschappelijk bureau van het Transitieteam houdt er rekening mee dat alle thermometers op aarde al jaren kapot zijn. Die kans is niet heel groot, maar ze bestaat eventueel wel. Zoals er ook een kans is dat we iedere maand de staatsloterij winnen.

Het Transitieteam is op zoek naar de copywriters die deze prachtige formuleringen voor Shell op papier hebben gezet. Ongetwijfeld mensen die ooit de journalistiek in wilden, of een carrière voor zich zagen als romancier. Gelukkig kwamen ze tot het inzicht dat ze pas echt een verschil maken door hun talent in zetten voor de Transitie.

Beste copywriters, mochten jullie dit bericht lezen, overweeg dan ook jullie talent voor het Transitieteam in te zetten. Samen kunnen we de wereld misschien niet beter maken, maar we kunnen haar wel degelijk een stukje beter laten voelen. En een stukje beleving, daar gaat het om bij de Transitie.