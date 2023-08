Beeld Getty Images

Deze week was het Transitieteam op uitnodiging van het Prins Bernhard Cultuurfonds aanwezig bij de jaarlijkse uitreiking van de Zilveren Kanjer. Een onderscheiding die door het Prins Bernhard Cultuurfonds in het leven is geroepen om sportmiljonairs te eren voor hun betrokkenheid. Dit jaar gaat de Zilveren Kanjer naar autobestuurder Max Verstappen, die zich al geruime tijd inzet om overgewicht, tandrot, hartfalen en verhoogde bloeddruk te bevorderen onder zijn eigen fans.

In het juryrapport prees het Prins Bernhard Cultuurfonds Verstappen voor de onvermoeibare wijze waarop hij de aandacht voor zijn sportieve prestaties in dictatoriale landen om weet te zetten in reclame voor één van de zoetste drankjes die er bestaan. Op zijn auto, zijn helm en op zijn kleding maakt de winnaar van de Zilveren Kanjer altijd ruimte vrij om het aan te prijzen. Het Prins Bernhard Cultuurfonds roemde de wijze waarop de succesvolle automobilist alleen in het openbaar verschijnt als hij een petje draagt waarop hij aandacht vraagt voor de inname van extreem zoete drankjes.

Door voortdurend te benadrukken dat men in plaats van kraanwater ook een duur suikerdrankje kan consumeren, doet Verstappen meer dan wie dan ook om overgewicht, tandrot, hartfalen en verhoogde bloeddruk te normaliseren. Vertappen, die zelf erg op zijn gezondheid let, maakt daarmee bewust onderscheid tussen wat hij voor zichzelf wil en wat hij zijn fans gunt. Dat hij het zelf zo min mogelijk van het goedje drinkt bewijst zijn empathische vermogen. Dat zijn fans er minder lang van zullen leven toont aan dat hij een ware altruïst is.

Zelfs op de peperdure kleding die fans kopen om Verstappen te eren staat reclame voor het drankje.

Met de uitreiking van de Zilveren Kanjer wil het Prins Bernhard Cultuurfonds afrekenen met het beeld van de opportunistische en egoïstische sportmiljonair: ‘Toen Verstappen drie jaar geleden niet meedeed met een actie van zijn medecoureurs om uit solidariteit voor de antiracismebeweging in Amerika te knielen, gaf hij te kennen dat hij niet zwicht voor groepsdruk maar vaart op zijn eigen morele kompas. Verstappen kiest zelf waar hij aandacht voor vraagt. Dat maakt hem principieel en bewonderenswaardig.’

Het Transitieteam feliciteert Max met zijn Zilveren Kanjer en wenst hem zondag veel succes in zijn auto die sneller is dan die van de rest.