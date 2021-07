Het totaal verstikte en verdorde medialandschap is een ramp van hier tot Tokio

Daar luidde hij weer, tussen de ‘wake up calls’: de noodklok. Die hoor je vaker, maar wanneer maar liefst 14 duizend wetenschappers aan het touw trekken, veer ik toch op. ‘Onmenselijk leed dreigt’, kopte de Vlaamse krant De Morgen: ‘Noodtoestand voor klimaat uitgeroepen’.

Die wetenschappers zien in vakblad BioScience dat sinds 2019 ‘vitale knipperlichten steeds sneller op rood springen’. Verwoestende overstromingen, hittegolven, bosbranden en orkanen over de hele wereld. Dit jaar: hittegolven met recordtemperaturen. Bossen fikken af van Canada en Californië tot aan Siberië, Turkije en China. Overstromingen van hier tot aan Italië, China en Afghanistan. Tornado’s in Tsjechië, droogte en hongersnood in Madagaskar.

We staan erbij en kijken ernaar.

14 duizend wetenschappers ten spijt: er zijn mensen die de trend ontkennen. Die bij de eerste (of enige) dag vorst roepen: ‘Hoezo opwarming van de aarde?’ Iedereen die zich zorgen maakt en roept dat we de planeet misschien niet eindeloos moeten uitmelken omdat het vooralsnog de enige is die we hebben, zijn in hun ogen hysterische klimaatgekkies.

Het enige voordeel van brandend zand: er blijft altijd genoeg over om je kop in te steken.

Nieuwe ijstijd

Maar zelfs als het niet de schuld is van Shell of Elon Musk is een nieuwe ijstijd of een eeuwig brandende hel een weinig aanlokkelijk vooruitzicht. Al is het maar voor je (klein)kinderen, als je die nog op deze verschroeide aarde durft te zetten.

Nieuws- en radiojunk als ik ben, zocht ik verdieping. Radio 1, van de publieke omroep, blijkt in zorgwekkende toestand te verkeren: de nieuwsstroom is er volledig opgedroogd. Ergens in die woestijn kolkt één lange rivier die uitsluitend sportgewauwel aanvoert. Hij is alarmerend ver buiten z’n oevers getreden. Volwassen mannen (vooral) in nood schreeuwen als kinderen in de Python op de Efteling - het gekrijs is niet om aan te horen.

Vrijdag, toen ik tegen beter weten in weer een poging waagde iets van nieuws op te vangen, ving ik in hun wezenloze woordenbrij de term ‘windhappen’ op. ‘Ah, klimaatnieuws’, dacht ik even. Helaas: iets met zeilen en ene Marit Bouwmeester.

Klimaat is niet ‘sexy’. Het onweert permanent, als de zon eens schijnt is het meteen een hittegolf. De kans dat u dit stukje uitleest is dus nihil. Had ik maar de loftrompet geblazen over Hollandse handboogschutters, want handboogschieten is - dat weet iedereen - ‘het leven zelf’. Net als schoonspringen en waterpolo.

Gekwaak

Afgelopen zondag trof het riviergeweld mij als een mokerslag. De zondagsrust, al decennialang vol met zoet en soms bitter gekwaak van Vroege Vogels, werd bruut ontheiligd door sportzwammers. Machteloos knalde ik mijn verbijstering op uitlaatklep Twitter: ‘Het is godgeklaagd: de natuur beleeft wereldwijd de roerigste tijden sinds lang en NPO Radio 1 schrapt het enige natuurprogramma voor oeverloos sportgelul. Wat een sukkels’. (Overigens sneuvelden ook andere geliefde programma’s.)

Klimaateffect of niet: komkommertijd bestaat in elk geval nog gewoon. NU.nl wijdde een heus nieuwsbericht aan de (veel gedeelde) verbijstering, met een reactie van de NPO-bazen. ‘Radio 1 is primair een nieuws- en sportzender’, lieten zij weten. ‘Dat betekent dat bij bijzondere nieuwsmomenten en sportgebeurtenissen de vaste programmering moet wijken.’

Het is zo omdat wij dat zo bedacht hebben - niets aan te doen, feliciteerden de bazen zichzelf. Welke omroepgod heeft de weeffout van die heilige twee-eenheid toch op z’n geweten?

Het zou allemaal een futiele kwestie zijn, als het niet zo symptomatisch was voor een totaal verstikt en verdord medialandschap. Een ramp van hier tot Tokio.