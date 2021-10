Het toezicht op de stadions is te belangrijk om aan de gemeenten over te laten

Met het huidige inspectieniveau van de voetbalstadions is het wachten op ernstiger ongelukken.

Met de schrik vrij’, kopten twee ochtendkranten bij de foto van de ingezakte tribune van het voetbalstadion in Nijmegen – bezweken onder het gehos van de triomferende Vitesse-fans. En zo is het precies. Wat als de instortende tribunedelen niet waren opgevangen door een container die daar toevallig stond? Wat als het niet de onderste maar de bovenste rijen waren geweest? Dan hadden we waarschijnlijk heel andere krantenkoppen gekregen.

Voor iedereen die zich af en toe in de Nederlandse stadions waagt en daar de tribunes soms voelt trillen – elk weekeinde weer zo’n 200 duizend mensen – is het een ongemakkelijk idee dat het Nijmeegse stadion nu opeens aan een grootscheepse technische inspectie wordt onderworpen. Had dat niet veel eerder moeten gebeuren? Of liever nog: op z’n minst elk jaar?

Nijmegen staat immers niet alleen. In Alkmaar kwam twee jaar geleden het dak van het AZ-stadion naar beneden, waarna uit onderzoek bleek dat het daar wachten was op een ongeluk. De constructie was verroest en er was onvoldoende toezicht op de technische staat. De gemeente Alkmaar garandeerde op papier jarenlang de veiligheid zonder dat er serieus onderzoek naar werd gedaan. De Onderzoeksraad voor Veiligheid stelde daarom vast dat er hooguit sprake is van schijnveiligheid.

Die mededeling kwam voor experts niet als een verrassing. Die hameren er al jaren op dat het toezicht op de stadions slecht is geregeld. Het ligt bij de gemeenten, die daar niet allemaal de juiste expertise voor in huis hebben. Een tribune waarop wekelijks tienduizenden mensen staan te springen, moet aan heel andere eisen voldoen dan de meeste huizen en gebouwen. Bovendien gaat het om open constructies waar regen, vorst, wind en zon veel meer vat op hebben dan gebruikelijk. Regelmatige inspectie door specialisten is een vereiste.

De vraag dringt zich op of dat wel kan worden toevertrouwd aan de gemeenten. Zelfs als die het goed willen doen, zal het niet meevallen om in elke stad de juiste deskundigheid in huis te halen. In het Verenigd Koninkrijk is het daarom al jaren uitbesteed aan een onafhankelijk toezichtsorgaan dat de periodieke keuringen garandeert en daarbij strenge normen hanteert.

Maar dat stelsel kwam er pas nadat in Schotland in 1971 liefst 66 slachtoffers vielen toen een trapleuning het begaf. Zover hoeft het in Nederland niet te komen.