Het toeslagenschandaal was een overheidsmisdaad tegen vrouwen

Het is woensdag Internationale Vrouwendag en daarom organiseert Stichting Herstel Ongekend Onrecht, die de belangen van toeslagenslachtoffers behartigt, een demonstratie bij de Belastingdienst in Utrecht. Om aandacht te vestigen op een element uit het schandaal dat nog vaak onderbelicht blijft: het toeslagenschandaal, wat een overheidsmisdaad is geweest tegen vrouwen. Institutioneel overheidsseksisme.

OVER DE AUTEUR Harriet Duurvoort is publicist. Zij schrijft om de week een wisselcolumn met Heleen Mees.

Want 83 procent van de toeslagenslachtoffers is vrouw. Van die vrouwen was 70 procent alleenstaand (geweest). De factor afkomst speelde ook een stevige rol: van de gedupeerden heeft 71 procent wortels in Suriname, de Nederlandse Antillen, Marokko, Turkije, Indonesië en overige landen in Europa. De witte vrouwen die slachtoffer werden hebben opvallend vaak kinderen met gekleurde (ex)partners. Lange tijd dachten ze dat het onbestaanbaar was dat dat een rol zou kunnen hebben gespeeld, maar inmiddels weten ze wel beter.

Voor deze vrouwen was de toeslagenaffaire een aanval op alle elementen van hun vrouw zijn, op alle elementen van hun mens zijn. En de hel is nog niet over. Het toeslagenschandaal vloeit moeiteloos over in het herstelschandaal, werd me onlangs verteld door Paula Bouwer van Herstel Ongekend Onrecht. Zelf was ze een succesvol ondernemer en alleenstaand moeder van vier kinderen. Tegenwoordig volgt ze een studie onderzoeksjournalistiek.

De toeslagenmoeders vinden steun bij elkaar. Want niemand kan de schade en ellende doorvoelen, behalve de vrouwen die het hebben meegemaakt. De plakkaten op de ramen. De deurwaarder die binnenkomt en stickers plakt op al je bezittingen. Die de playstation van je kinderen meeneemt. En de vernedering bij het toeslagenherstel, dat er op neer lijkt te komen dat je opnieuw in het verdachtenbankje wordt geplaatst.

Maar in elkaar zien ze ook wat geen buitenstaander meer in ze ziet. Ze storen zich aan het stereotiepe beeld van laagopgeleide moeders. Want het waren zelfstandige, goed functionerende vrouwen voordat ze werden geruïneerd.

Uit CBS-cijfers blijkt dat ongeveer 75 procent van de slachtoffers middelbaar of hoger is opgeleid. Vrouwen met de wens om hun ambities op werkgebied te kunnen combineren met hun gezin. Velen hadden goede banen of leidden een mooi bedrijf. Vaak waren ze zelfstandig genoeg om voor zichzelf te kiezen en uit een slechte relatie te stappen. Maar dat was buiten de Belastingdienst gerekend, die hen als alleenstaand moeder verdacht vond en onterecht gemiddeld 43 duizend euro schuld op hun naam zette en invorderde.

Op Internationale Vrouwendag staan twintig vrouwen op het podium om hun verhaal te doen. Onder hen de Curaçaose Yuli Minguel, hulpverlener en zangeres. Ze schreef een lied waarin ze het begrip ‘Nederland Vernederland’ heeft verwerkt. Cheryl Hammond vertelt over hoe het is om zonder haar kinderen te moeten leven. Van haar zes kinderen zijn vier uit huis geplaatst. Nora Ghazoun, alleenstaande moeder van twee kinderen, spreekt samen met haar dochter Lina. Nora is van Marokkaanse afkomst en vertelt over hoe zij haar rijschool kwijtraakte, haar huis en ook bijna haar kinderen. Zij vluchtte met haar kinderen naar Duitsland om een uithuisplaatsing te voorkomen.

Wendy, Britse en alleenstaande moeder van vier kinderen, draagt een gedicht voor. ‘Van een kale kip kun je niet plukken’, verzuchtte ze ooit huilend aan de lijn bij de Belastingtelefoon. De Belastingdienstmedewerker repliceerde: ‘je kunt er wel soep van koken’. Ze leeft nog altijd van 50 euro in de week. Mirika Muller, met Tanzaniaanse en Zimbabwaanse wortels, is alleenstaande moeder van twee kinderen. Na een vrijwillige uithuisplaatsing van haar oudste zoon, destijds 12 jaar, is haar officiële rol als moeder uitgespeeld. Hij is nu 21. Ook Narda Teke-Boskurt raakte als Turks-Nederlandse en alleenstaande moeder gedupeerd. Inmiddels is ze advocate bij Bolwerk Advocaten in Enschede en staat ze tachtig toeslagenouders bij.

Op Internationale Vrouwendag staan we stil bij de positie van vrouwen. In Nederland gaat het debat veelal over hoe deeltijdwerk de financiële zelfstandigheid van vrouwen bedreigt en vrouwen afhankelijk maakt van hun partner. Voor de zoveelste keer zal Zweden worden aangehaald, waar driekwart van de moeders fulltime werkt omdat de overheid zorgt voor gedegen en gratis kinderopvang. Goed voor gezinnen en voor de economie. Hoe onbestaanbaar is het dat we in Nederland juist werkende moeders, wier enige ‘misdaad’ was dat ze steun vroegen aan de overheid om hun kinderen naar de opvang te sturen zodat ze konden werken, de vernieling in hielpen.