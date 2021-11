Het tijdperk van Big Oil glijdt voorbij, maar de VVD praat nog steeds over de dividendbelasting

Nu Shell wegsluipt uit Nederland – de Koninklijke die het op de koop toe neemt dat het straks geen Koninklijke meer zal zijn, en geef ze ongelijk, want wat moet je tegenwoordig met zo’n predicaat, wie kan nog aankomen met ‘ja maar ze hebben een dikke boot en een jachtdomein’? – staat de voorpagina van de krant niet in vuur en vlam. Er staan er geen opgewonden verslaggevers op de Carel van Bylandtlaan in Den Haag, zich rijendik te verdringen voor de deuren waar die lui van Extinction Rebellion zich weleens aan hebben vastgelijmd.

Zo ziet het einde van een tijdperk eruit: het dooft elke dag een heel klein beetje. Tot je op een dag om je heen kijkt en ziet dat alles anders is geworden.

Er was een tijd dat Shell de koningin van het Nederlandse bedrijfsleven was. Het was de tijd dat een benzine-auto voor elke arbeider onvervreemdbaar onderdeel van het verheffingsideaal was. De tijd waarin de vliegvakantie democratiseerde en alles van plastic werd, tot de bloemen op het dressoir aan toe. En waarin Shell boven aan de lijstjes stond van plekken waar jonge mensen die hadden gestudeerd dolgraag wilden werken.

KLM stond ook altijd op die lijstjes, ramvast. Geen grap. Net zoals het geen grap is dat mensen in die tijd zonder ironie over ‘de bv Nederland’ konden praten, en niet eens in hun gezicht werden uitgelachen om zo’n potsierlijke uitdrukking.

Het was de tijd van vóór de rechtszaken waarin rechters het voorheen ondenkbare deden en Shell mede-verantwoordelijk stelden. Voor milieuvernietiging in de Nigerdelta, voor de hele godganse klimaatverandering.

Wat ook hoort bij het einde van een tijdperk: verbeten achterhoedegevechten. De VVD blijkt zondagavond een desperate poging te hebben gedaan om alsnog (en vooralsnog: tevergeefs) steun te vergaren om de dividendbelasting af te schaffen in een ultieme poging Shell hier te houden. Alsof daar niet een politieke crisis over is geweest, uitmondend in een motie van afkeuring tegen de premier wegens liegen en/of grote zorgen over de werking van diens geheugen. Alsof er niet uitentreuren is voorgerekend door het CPB, ambtenaren van het ministerie van Financiën, de hele rataplan, dat afschaffing de schatkist 1,9 miljard euro zou kosten en Nederland niets tastbaars zou opleveren; voor alle grote beweringen van het tegendeel vond het CPB ‘geen empirisch bewijs’. Alsof 1,9 miljard om een handvol hoofdkantoorbanen te behouden niet het absurdste banenplan uit de geschiedenis zou zijn.

Het zijn prioriteiten uit een tijdperk dat haast voorbij is, van mannen die wel ‘actie actie actie’ roepen wanneer de nieuwe tijd daarom vraagt, maar tegelijkertijd geen afscheid kunnen nemen van de oude tijd.

In de nieuwe tijd heten de parels van Nederland ASML, Adyen en Bol. Doen ze in halfgeleiders en online dienstverlening en pakjesbezorging. In de nieuwe tijd gebruiken – zeg gerust: slurpen – we nog steeds olie, maar gaat de glans er rap af. Het nieuwe boren naar olie heet graven naar lithium, om de batterijenhonger in het geëlektrificeerde leven te stillen (dat graven kan overigens ook een gore activiteit zijn). Oliegoeroe Daniel Yergin – auteur van The Prize, het boek der olietijdperkboeken – zei het onlangs zo tegen het financiële nieuwsplatform Barron’s: olie blijft heus nog een tijd deel uitmaken van het energiemenu, ‘maar we hadden het altijd over Big Oil. Straks praten we over de Big Shovels.’

Behalve de VVD dan, die praat dan nog steeds over de dividendbelasting.