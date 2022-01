Het tekort aan mannen is niet het grootste probleem in het basisonderwijs

Arme kleuters. Deze aanbiddelijke wezens, met hun magische gedachtenwereld, tomeloze fantasie, meedogenloze eerlijkheid, razendsnelle taalverwerving en overuren draaiende hersentjes, zouden de voornaamste reden zijn waarom jongens nog altijd de pabo mijden. De stage in de onderbouw zou een tegenvaller zijn. Kleuters houden van de bouwhoek, het keukentje en de poppenhoek, ze hebben snotneuzen, poepen soms in hun broek en vallen vaak. Spelen, zorgen en troosten, dat zouden veel jongens nou echt iets voor vrouwen vinden. Zij willen kinderen iets léren. En stoere, gevaarlijke dingen doen, waarvoor veel juffen te bang zouden zijn. Vandaar hun voorkeur voor lesgeven in de hogere klassen van de basisschool.

Het is een generalisatie. Veel jonge mannen trekken hun neus niet op voor wat poep, snot en tranen. Niet elke man is dol op timmeren en de meesten begrijpen dat juist kleuters enorm veel leren. Toch heb ik het gevoel dat deze seksistische aanname – vrouwen zijn van nature geschikt voor jongere kinderen, mannen voor oudere; mannen zijn de doeners en durfallen, vrouwen houden van gekeutel en gedreutel – de humuslaag vormt van de al jarenlang opspelende wens om de pabo te splitsen in een opleiding voor leerkrachten onderbouw en bovenbouw van de basisschool.

En ja, soms geeft de praktijk het cliché gelijk: een lerarenkamer waar je de enige man bent, schrikt af – begrijpelijk. Pabo’s die specialisaties sport of techniek aanbieden, of afzonderlijke jongensklassen, trekken inderdaad meer mannelijke studenten. Dat is nodig, omdat het voor kinderen goed is om verschillende soorten mensen voor de klas te zien, als afspiegeling van de wereld.

Minister Dennis Wiersma was als VVD-woordvoerder onderwijs een van de Tweede Kamerleden die pleitten voor zo’n opsplitsing; ook het vorige kabinet wilde het. Het plan sneuvelde, nadat een commissie-bevoegdheden het ministerie vorig jaar niet positief had geadviseerd. Wat zijn Wiersma en collega Robbert Dijkgraaf, samen verantwoordelijk voor de lerarenopleidingen, nu met de pabo van plan?

Het mannentekort is niet het grootste probleem. Bij het denken over de pabo en het basisonderwijs moet één ding vooropstaan: verhoging van de kwaliteit. De ontwikkeling dat kinderen steeds minderen leren, en slechter gaan lezen en rekenen, moet acuut worden gekeerd. Dat is de heilige en loeizware opdracht. Ze kan alleen lukken als er genoeg leraren zijn en als de lerarenopleidingen hoge kwaliteit afleveren.

Een mix van soorten kennis, ervaring en opleidingsniveau is noodzakelijk op de basisschool. Het aantal mbo-studenten voor onderwijsassistent is in vijf jaar met 30 procent gestegen; velen van hen willen doorstromen naar de pabo. Dat enthousiasme is mooi, maar je zou wensen dat er ook zo’n grote instroom van universitair opgeleide basisschooldocenten is. Dat wil niet echt lukken. Die academici kunnen ervoor zorgen dat meer wetenschappelijke kennis de basisscholen bereikt en dat voortaan gewerkt wordt met methoden die bewezen effectief zijn. Ook zouden deze leraren (m/v) de nieuwsgierigheid en onderzoeksdrang van kinderen (m/v) kunnen stimuleren. Dat moet Dijkgraaf en Wiersma aanspreken.

Een rigide pabo-tweedeling, met verschillende bevoegdheden – zoals vóór 1985 – levert geheid personeelsproblemen op, die het onderwijs nu slecht kan gebruiken. Maar er is ook een onderwijskundig argument. Kinderen maken één ononderbroken ontwikkeling door; alle reden om leerkrachten juist breed op te leiden tot onderwijs aan 2- tot 14-jarigen, van peuters tot pubers.

Je kunt pabostudenten wel de kans gunnen om zich extra te verdiepen in een leeftijdsgroep of onderwerp (lezen, cultuur, sport) zonder dat dit leidt tot verschillende diploma’s en bevoegdheden. Als dat de opleidingen aantrekkelijker maakt, probeer het dan. Ambitie, kennis en enthousiasme zijn goddank niet aan sekse geklonken.