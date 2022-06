Het talkshowgesprek over het boerenprotest deed óók wel wat denken aan een festival

Volgens de aanwezigen was het boerenprotest in Stroe woensdag een knus zomerfestival geweest. Na de beelden van een lamgelegde A1 en N35, zagen we bij Humberto verslaggever Jaïr Ferwerda met twee boeren op een shovel zitten, en op het Jeugdjournaal boerenkinderen op een springkussen – het woord ‘festivalgevoel’ viel vaak. Bij Op1 zei verslaggever Thomas van Groningen: ‘Wat me opviel was dat als je op het terrein de boeren sprak, daar veel nuance in zat, terwijl op het podium felle uitspraken werden gedaan, van: stikstof bestaat niet.’ Wat zou aan deze talkshowtafel de overhand krijgen: de nuance of de ontkenning?

‘Laten we naar de inhoud gaan’, zei presentatrice Carrie ten Napel nadat Caroline van der Plas (getooid met boerenzakdoek) uit de doeken had gedaan hoe ze de koeien van de terreineigenaar had gemolken. Hoogleraar stikstof Jan Willem Erisman haalde het taartdiagram met de stikstofneerslag er maar weer bij: 61 procent komt van de landbouw. Geen goede weergave, vond Van der Plas: ‘In dit plaatje wordt iets heel belangrijks vergeten, dat de landbouw ook stikstof opslaat in de bodem.’ Dat was hierin al verwerkt, zei Erisman. En de cijfers waren niet meer actueel, zei Van der Plas later. Deed niet ter zake, volgens Erisman: ‘Als 2018 het referentiejaar is, is heb je al een deel van je opgave gedaan.’

Hoogleraar stikstof Jan Willem Erisman Beeld Omroep Max

Tjeerd de Groot, de D66’er die niet bij het protest was omdat zijn veiligheid niet kon worden gegarandeerd, had tabak van deze tijdslurpende tapdans rond de feiten: ‘Hier gebeurt nou precíés weer waardoor het niet over de boeren gaat. Allerlei schijnbewegingen waar de hoogleraren over zeggen: néé, dat ís niet aan de hand.’ En dat terwijl de genuanceerde boer er ook zat: met boerin Annemiek Koekoek had hij achter de schermen nog zo’n goed gesprek gehad over hun lage prijzen. ‘Dáár moeten we het over hebben.’

Caroline van der Plas bij Op1 Beeld Omroep Max

Koekoek legde uit dat ze niet verder terug kón schalen: toen de natura 2000-gebieden in de jaren negentig werden aangewezen was ze al veertig koeien kwijtgeraakt en nu zou dat ‘voor een knikkerveldje blauwgras’ wéér moeten? Hier was een ingang naar een gesprek. Want de Vogel- en Habitatrichtlijn uit 1990, vroeg ook Erisman zich af, was die nog wel bruikbaar? ‘Ik denk dat dit heel ingewikkeld wordt’, zei Ten Napel vlug. In de studio waren namelijk Albert Verlinde en Leon Verdonschot aangeschoven om te praten over Rob de Nijs’ zangcarrière.

Zo deed het talkshowgesprek eigenlijk óók wel denken aan een festival. Aan zo’n middag waarop je onderweg bent naar het hoofdpodium, een deel van de groep plots afslaat naar de frietkraam, een andere delegatie naar de wc, jij het drinken gaat halen, en je uiteindelijk in je eentje met vier glazen bier links vooraan staat.