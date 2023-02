In de krant stond een pleidooi voor sokken stoppen. Bah! Daar zat ik weer in de handwerkles van juffrouw Braksemeyer. Het was 1975, ik was 10, juffrouw Braksemeyer was een gekwelde, opvliegende vrouw van 50 die ons, meisjes, stampvoetend leerde breien, haken, zomen en dus ook stoppen. De jongens, intussen, kregen op de schoolzolder les in figuurzagen ( zodat hun vrouw later nooit zonder eierrekje zou hoeven zitten) en linoleum gutsen (het nut hiervan ontgaat me tot op de huidige dag).

Met gestopte sokken was ik bekend. De mode schreef Zweedse klompjes voor, met dikke wollen sokken. Thuis schopten we die klompjes uit, want mijn vader kon niet tegen het geklos. Er kwamen gaten in die sokken. Ze werden door mijn oma gestopt, want mijn moeder, die in de verte een piepklein feministisch golfje had horen ruisen, verdomde het. Het stoppen veroorzaakte dikke, stugge plekken in die sokken, die akelig schuurden aan je voeten.

Juffrouw Braksemeyer leerde ons hoe het moest. We hadden allemaal een sok met gat mee van thuis, behalve Monique Jaarsma. ‘Mijn moeder gooit sokken met gaten gewoon weg’, sprak de blonde krullebol brutaal. Juffrouw Braksemeyer kneep minachtend haar lippen (met een stopnaald ertussen) op elkaar. Moniques moeder had een baan en een eigen auto. Monique was de enige die ’s middags ‘overbleef’ en Monique zou dus opgroeien voor galg en rad.

Het stoppen was een hels karwei, en mijn stopsels schuurden nog erger dan die van mijn oma. Gelukkig raakten dikke sokken uit de mode, en ‘gewone’ werden steeds goedkoper. Ook in ons huis kregen sokken met gaten al spoedig een eerlijk vuilnisgraf. Zelfs mijn oma stopte met stoppen en juffrouw Braksemeyer werd (stampvoetend) opgeborgen in een la, tussen de speldenkussens en tornmesjes.

En nu is sokken stoppen opeens duurzaam, en (dus) chic. ‘Wij kopen gemiddeld 26 kilo textiel per jaar’, aldus Vanessa Oostijen, auteur van het sokkenstoppleidooi. ‘Waarom zou je een gat in je sok repareren als je voor minder dan een tientje een nieuw paar haalt? Dat is vooral een keuze tussen gemakzucht en een kleine daad van verzet ertegen’, aldus Oostijen.

‘Minder dan een tientje’? Jazeker, voor een tientje koop je zelfs wel vijf paar. Ik heb net een van mijn sokken gewogen met de brievenweger; 15 gram. Hoeveel kapotte sokken gooi ik weg, per jaar? Vier, vijf, zes? Al met al minder dan een onsje textiel.

Stop vooral zelf je sokken, als je het leuk vindt, maar als demonstratie van duurzaamheid is het pure kitsch. Koop gewoon niet die zoveelste winterjas in de uitverkoop. Dát zet tenminste zoden aan de dijk.