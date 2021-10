Het sterrenteam van lobbykantoor Hague: twee generaals, een topdiplomaat en een oud-premier

Lobbykantoren komen ruwweg in twee smaken: bureaus met dossiertijgers en relatiebeheerders. En bureaus die daarnaast met bekende namen kunnen schermen.

Tot voor kort was Meines Holla & Partners, gevestigd op Lange Voorhout, het lobbykantoor waar de draaideur van politiek naar bedrijfsleven het vaakst gebruikt werd. Daar werken de oud-bewindspersonen Ben Bot en Fred Teeven, alsmede voormalig Kamerlid Bert Bakker. De toegang tot een flink deel van het Haagse netwerk is daarmee op orde, bovendien keurig verdeeld over CDA, VVD en D66.

Die rangorde is ingrijpend veranderd. Met een assertief transferbeleid zit Hague Corporate Affairs ineens veel hoger in de boom. Hague werd een jaar of tien geleden opgericht door Peter ter Horst, een voormalig journalist – net als Rob Meines en Jan Schinkelshoek, een andere lobbyist met uitstekende contacten; ook journalisten weten de draaideur te vinden.

Bij Hague staat inmiddels een sterrencast klaar voor de klanten. Dat begon in maart met de komst van Dick Berlijn, voormalig chef van de strijdkrachten. In mei kwam voormalig minister-president Jan-Peter Balkenende over van Ernst & Young consultancy; hij lobbyde vorige week nog namens de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen om een ‘medicijnhub’ in Nederland te bouwen. Of zo’n ‘Boston aan de Noordzee’ alsjeblieft in het regeerakkoord kon worden opgenomen.

In september maakte Hague de komst van Ed Kronenburg bekend, topdiplomaat en voormalig ambassadeur in Frankrijk en China. Vervolgens werd Stéphane Abrial ingelijfd, voormalig chef van de Franse luchtmacht. Al veel langer aan boord is Loek Hermans, voormalig minister, Kamerlid en senator, bovendien vader van VVD-fractieleider Sophie en van Caroline, rechterhand van Mark Rutte. Er zijn er in Den Haag die dit een nogal forse bundeling van krachten vinden.

Balkenende in actie voor de farmaceutische industrie.

Dit exclusieve gezelschap houdt kantoor in het enige pand met voortuin aan de Fluwelen Burgwal, halverwege het oude en nieuwe Binnenhof. Hague doet aan lobby, maar daar blijft het niet bij. Men doorbreekt er volgens de website ‘de grenzen tussen public affairs, communicatie en media’, met kantoren in Den Haag, Amsterdam, Brussel en Parijs: ‘Full service advies.’

Dat roept twee vragen op: wat wil Hague? En waarom zou je er – doorgaans na je pensioen – gaan werken?

Dat laatste vraag ik aan Kronenburg, die ik als correspondent in Frankrijk leerde kennen als een zeer bekwame, gastvrije en actieve ambassadeur. Lobbyist wordt hij niet, verzekert Kronenburg. Hij moet de samenwerking tussen Franse en Nederlandse bedrijven bevorderen, ‘een slag verder dan een ambassade dat zou doen.’ Daarvoor moet je in een land de weg weten, de culturele verschillen kennen, zegt hij. Een sterrenteam vindt hij het niet. ‘Het is een beetje een vriendenclub, we kennen elkaar al lang.’

Dat hij vanwege deze overstap zijn column in het Financieele Dagblad moest opgeven, begrijpt Kronenburg niet. ‘Ze vinden die combinatie moeilijk. Ik schreef daar over geopolitiek. Wat mij betreft gaat dat prima samen met werken voor Hague.’

Ter Horst beaamt dat hij Kronenburg al lang kent. Ook hij wil niet van een sterrenteam spreken, en zeker niet van een uitzendbureau voor oud-politici. Dat deze veteranen van de publieke zaak werden aangetrokken, is vanwege de kantoren in Brussel en Parijs, zegt hij. ‘We hebben hier ook 25 jonge mensen. Ik geloof in de combinatie van ervaring en talent. In Nederland schrijven we mensen te snel af.’

Of het lobbyisten zijn? Ter Horst vindt van niet. ‘Ze hebben een enorm netwerk, bereiken mensen die anders moeilijker te bereiken zouden zijn. Maar dit zijn niet de mensen die met een mapje onder de arm naar de Tweede Kamer lopen. Ze zitten op ceo-level.’

De komst van twee generaals suggereert dat Hague zich in de defensielobby wil begeven. Te simpel gedacht, zegt Ter Horst. ‘Berlijn en Abrial houden zich bezig met cybersecurity. Klanten uit de defensiesector zie ik als bijvangst.’

Stel, u heeft een bedrijf in – pak ‘m beet – steenwol en wilt de regelgeving in Nederland, en nog liever Europa, naar uw hand zetten. U zoekt mensen met zoveel gezag dat de blikken als vanzelf in hun richting gaan. Zoek niet verder: Hague staat klaar. Ter Horst: ‘Het gaat goed met ons, dat is zeker.’