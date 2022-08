Het Stap-budget: win-win-win, vooral voor commerciële cursusaanbieders en adviseurs

Dat doodgoede bedoelingen verkeerde gevolgen hebben, stemt treurig. Vooral omdat het zo vaak gebeurt en er zelden iets van wordt geleerd. Het is moeilijk om mensen die noden in de maatschappij – op de arbeidsmarkt, in het onderwijs, in de mantelzorg – willen verhelpen iets te verwijten, ook al maken ze een zootje van. De intenties waren toch nobel?

Voorbeelden zijn de 8,5 miljard voor het Nationaal Programma Onderwijs, waarover de Rekenkamer liet weten dat de doelmatigheid ervan niet is vast te stellen, en het persoonsgebonden budget, dat niet zozeer de budgethouder maar menig zorgverlener de mazen van de wet liet opzoeken. Overheidsgeld vrij laten besteden bij commerciële bedrijven, die als paddestoelen uit de grond schieten zodra er subsidie vrijkomt, is vragen om problemen. Niet dat al die bureautjes en adviseurs kwaadwillend zijn, maar omdat dit nu eenmaal hun verdienmodel is.

Nu weer het Stap-budget. Het bestaan ervan was me ontgaan. Tot ik op de radio reclame hoorde van cursusaanbieder LOI, die juichend meldde dat een groot deel van hun cursussen gratis is. Gratis, huh? Wil de LOI graag failliet?

Binnen vijf minuten kwam ik erachter dat vrijwel alle aanbieders van cursussen, opleidingen, coachingstrajecten, zelfverbeteringsprogramma’s etcetera schermen met ‘geheel kosteloos’ aanbod. Dankzij het Stap-budget, ingesteld door het ministerie van SZW. De afkorting staat voor Stimulering Arbeidsmarkt Positie. Mensen met banen, zzp’ers en werkzoekenden kunnen maximaal duizend euro per jaar aanvragen voor scholing. Omdat ze iets anders willen gaan doen, of zich willen ontwikkelen. Zo komt er meer aanbod op een krappe arbeidsmarkt en voelen werknemers, die sinds dit jaar geen studiekosten meer kunnen aftrekken van de belasting, zich gesteund. Win-win.

En nog eens win, voor de cursusaanbieders. Die slaan zich op de dijen van de pret: een gegarandeerde toestroom van klanten, aan wie ze kunnen vragen wat ze willen! Het kan de klant immers niet schelen wat een cursus kost; zij mogen hun budget eenmaal inzetten, of de cursus nu 500 of 1.000 euro kost. Dit jaar is er 160 miljoen subsidie beschikbaar, lees ik op de UWV-site, volgend jaar 200 miljoen.

Uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat sommige aanbieders flink profiteren en vaak hun cursusgeld hebben verhoogd. Eerder ontdekte RTL dat je met het Stap-geld ook een cursus ‘manifesteren’ kunt bekostigen, of een ‘ontdekkingstocht naar jezelf’ tijdens twee dagen Parijs.

En dit is niet het enige cadeau van de overheid. Zij betaalt ook een ‘Stap-ontwikkeladvies’ om mensen te adviseren bij de geschikte route. Zij kunnen zelf een loopbaanadviseur zoeken; die ontvangt dan 700 euro per adviestraject. Hiervoor is 10,5 miljoen euro subsidie beschikbaar. Ik dacht dat loopbaanadvies een taak van het UVW was – kennelijk een misvatting. Op menig adviesbureau zal de champagne zijn ontkurkt.

Welke ambtenaar verzint nu zoiets? Had niemand voorzien dat commerciële bedrijven gretig zouden profiteren? Of deerde dat niemand?

Los daarvan: hoe effectief is deze bijscholing? Zijn sectoren waar de nood hoog is ermee geholpen? Volgens het UWV komt 26 procent van de aanvragen uit de zorg. Niemand schiet er iets mee op als moegestreden zorgverleners een opleiding e-commerce gaan doen. Maak liever hun werk aantrekkelijker en betaal ze beter.

Leven lang leren, het is een mooi streven. Maar besteed dat geld aan regulier, publiek bekostigd onderwijs. Regel dat mensen die bijscholing wensen voor weinig geld terechtkunnen in het mbo, hbo en wo, voor cursussen of deeltijdopleidingen. Van die vele miljoenen gemeenschapsgeld kunnen de onderwijsinstellingen voor dit volwassenenonderwijs docenten met specifieke praktijkkennis aannemen. Zijn die er niet? Blijkbaar wel: in de particuliere sector.