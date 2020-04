Het Spaanse kabinet blijkt toch niet vol kinderhaters te zitten

Zangeres Shakira mengde zich in de discussie.

‘Wacht niet langer, bevrijd onze kinderen!’ De burgemeester van Barcelona, Ada Colau, stuurde vorige week een noodsignaal de wereld in. Haar zoontjes zaten op dat moment, net als alle andere Spaanse kinderen, al ruim een maand binnen.

Colau is een politica die nooit te beroerd is details uit haar privéleven te delen. Ook nu vertelde ze dat haar zoontje van 3 bijna zindelijk was, voordat de quarantaine inging, maar dat hij nu weer volop in zijn broek plast. ‘Mijn twee kinderen maken iedere dag meer ruzie’, klaagde ze.

Spanje kent het strengste huisarrest van heel Europa en de Spanjaarden begrijpen dat. Slechts één regel stuit op massief onbegrip: waarom is Spanje het enige land in Europa waarin kinderen niet naar buiten mogen (behalve dan als het écht niet anders kan)?

Shakira

Zelfs de zangeres Shakira, die met voetballer Gerard Piqué en hun twee kinderen in de buurt van Barcelona woont, mengde zich in de discussie. ‘Ik verklaar me solidair met die ouders die geen tuin of balkon hebben’, schreef ze op de sociale media. ‘Als het is toegestaan om te wandelen met de hond, dan moet er een oplossing mogelijk zijn die kinderen datzelfde recht geeft.’ Het is waar, van die honden, en dat zit veel mensen dwars.

De kranten gaven ruim aandacht aan experts die verkondigden hoe ongezond het binnenzitten is. De kinderen krijgen last van angsten, van onverklaarbare hoofd- en buikpijn, van obesitas vanwege het gebrek aan beweging. ‘Het coronavirus krijgt kinderen niet klein, opsluiting wel’, kopte de krant El País.

Dat geldt ook in sociale zin. ‘De straat is, vooral op de mediterrane breedtegraad, altijd een belangrijke sociale nivelleerder geweest’, merkte een politiek wetenschapper op. Anders gezegd: een klein huis is niet erg als je bijna altijd buiten kunt spelen, maar nu dat niet kan, laat de ongelijkheid zich des te meer voelen.

De regering liet zich niet vermurwen. Week na week bleef de gevangenschap van de minderjarigen in stand. Eerst ‘bestudeerde’ de minister van Gezondheidszorg, Salvador Illa, een versoepeling van de regels, daarna ‘overwoog hij toestemming voor korte wandelingen’, weer later zouden ‘kinderen de prioriteit krijgen’, vervolgens ‘wilde de regering niets liever’. Toch ging de gezondheid van de volwassenen, die wel stemrecht hebben, steeds voor.

‘Adultocentrisme’

Het gaf volop tijd voor maatschappelijke introspectie. Daarin kwam vooral het woord ‘adultocentrisme’ vaak voor. ‘Het enige wat van kinderen wordt verwacht is dat ze niet lastig zijn’, meende een socioloog in El País. De maatschappij werd bij het persbureau EFE door een psychotherapeut gediagnosticeerd met emotionele ongevoeligheid. ‘Kinderen zijn menselijke wezens, niet alleen projecten’, riep de schrijfster Carolina del Olmo uit op de online-krant eldiario.es.

Her en der kreeg de regering trouwens ook bijval, van experts die zeiden dat kinderen een geweldig aanpassingsvermogen hebben.

Zo verstreek de tijd, totdat de regering dinsdag kinderen tot 14 jaar toestond met hun ouders boodschappen te doen of een ander essentieel uitstapje te maken. Nog steeds geen blokje om, dus. Het was voor velen het definitieve bewijs dat het Spaanse kabinet vol kinderhaters zit. Zelden werden Spanjaarden zo massaal boos.

En toen, ‘s avonds om negen uur, kwam alsnog het verlossende woord. Minister Illa maakte bekend dat kinderen vanaf komende zondag een rondje mogen lopen. ‘Deze regering luistert naar de samenleving’, zei Illa. Hij durfde wel.