Het Sovjet Ereveld bewaart in stilte de vrede

Het Sovjet Ereveld in Leusden kreeg maandag, in verband met Overwinningsdag, politiebewaking. De officiële herdenking van de Russische overwinning op de nazi’s was door de gemeente al geannuleerd. De Russische ambassadeur zou deze keer niet zelf komen herdenken, een ondergeschikte zou de Russische krans leggen. Dit vertikte de ambassadeur, die toch zelf kwam, ’s ochtends vroeg, toen er nog niemand was. De burgemeester van Leusden was zo wijs er geen verdere aandacht aan te besteden.

Op het Sovjet Ereveld liggen 865 Sovjetmilitairen onder een kleine witte steen. Zij zijn vergeten bevrijders van Europa: 101 zijn als krijgsgevangene omgekomen of gefusilleerd in kamp Amersfoort. De meeste anderen zijn als krijgsgevangene in het Ruhrgebied gestorven – die laatste groep kwam hier terecht via militaire begraafplaats Margraten, dat alleen Amerikanen zou gaan eren.

In Leusden belandden ze op het eenvoudige Sovjet Ereveld. Vier tot vijf rijen dik langs een wandelpad tussen de dennenbomen, aan het einde een obelisk waar ‘CCCP’ op staat.

De meeste nabestaanden weten tot de dag van vandaag niet dat hun grootvaders en ooms hier liggen. ‘Terwijl iedere Amerikaanse soldaat zo ongeveer wel is opgespoord’, zegt Remco Reiding, die er zijn levenswerk van maakt om de familie van de Sovjet-soldaten te vinden. Hij volgt het spoor terug, van archief naar archief, en berichtte al nabestaanden van 250 militairen. Vaak komt dan een familielid naar Nederland. En met een doosje vol aarde van het graf in Leusden keren ze terug.

Een week geleden waren Jelena Zjilina en Laziz Kacharov vanuit de Oezbeekse steden Tsjirtsjik en Navoi naar Nederland gekomen om hun opa Valeri Plosjtsjadnov en oom Saidkoel Kacharov te eren. Een stralende Laziz toonde me zaterdag op het ereveld een foto op zijn telefoon: vorig jaar hadden twee overheidsvertegenwoordigers al wat aarde van het graf van zijn oom meegenomen. Die ligt nu in een klein, speciaal gebouwd monument in Navoi. Voor alle familie die de reis naar Nederland niet kan maken.

Russen komen herdenken: wel tulpen, geen Katjoesja dit jaar.

Ieder jaar laat de Stichting Sovjet Ereveld voor 4 en 9 mei samen met de gemeente Leusden een kleurige bos bloemen op alle graven zetten. Dit jaar hebben ze dat alleen voor 4 mei gedaan. Met een prikker met een zwartwit portretje waar dat kan, geleverd door de opgespoorde familieleden. Veel jonge gezichten en aandoenlijke flaporen. ‘Hier liggen slachtoffers’, zegt Reiding, ‘je moet nooit helden zeggen’. De Sovjets zijn in Duitse krijgsgevangenschap verschrikkelijk behandeld: van de vijf miljoen Russische gevangenen kwamen er drie miljoen om.

Remco Reiding studeerde journalistiek, ging op uitwisseling naar Moskou, werd smoorverliefd op een Russisch meisje, keerde toch terug. Ging bij de Amersfoortse Courant werken, waar ze hem vroegen ‘eens in het ereveld te duiken’. Hij begon, kon niet goed ophouden toen hij in Moskou correspondent werd voor onder meer RTL Nieuws en BNR. En toen hij scheidde van zijn tweede grote Russische liefde en weer naar Nederland kwam, is hij fulltime gaan speuren. De Stichting Sovjet Ereveld heeft inmiddels veel donateurs, mensen kunnen voor 50 euro per jaar een graf adopteren, dat geeft hem ook een bescheiden salaris.

Maar toch. Hoe wordt een mens zo fanatiek? Reiding vertelt over zijn moeder, die op zijn zestiende plotseling overleed. En over zijn vader, die toen al in een psychiatrisch ziekenhuis woonde en daar 33 jaar, tot zijn dood in 2015, zou blijven. ‘Ik weet wat het is om familie te missen. En ik was op zoek naar een bestaansreden.’

Die heeft hij gevonden. Nog ruim zeshonderd graven te gaan.

De tientallen Russische donateurs die in Nederland wonen kwamen op 9 mei dus toch herdenken, dan maar onofficieel, wat ook was toegestaan. Armen vol tulpen, anjers, seringen legden ze op de treden van de obelisk. Er was een klein meisje op rode lakschoentjes en er waren vrouwen die kruisjes sloegen. Vier breedgeschouderde Russen uit Beverwijk kwamen zoals altijd met een geluidsboxje waaruit het beroemde patriottische liedje Katjoesja klonk. Namens de gemeente vroeg iemand beleefd of de muziek deze keer uit kon, gezien de omstandigheden. ‘Maar natuurlijk.’ Een goede militaire begraafplaatsen is niet voor heldenverering, maar een kwestie van beschaving.

Iedere vijf jaar herdenken leden van het Koninklijk Huis de gestorven Amerikanen op Margraten, zei Remco Reiding. Op het Sovjet Ereveld zijn ze nog nooit geweest. ‘Maar vrede sluit je natuurlijk nooit met jezelf. Wel met anderen.’