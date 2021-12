Het slachten van 1,6 miljoen varkens gaat te langzaam, vindt het slachthuis

Bij familiebedrijf Compaxo slachten ze een adembenemende hoeveelheid van 1,6 miljoen varkens per jaar: 31.500 varkens per week, 650 varkens per uur.

Dit is te weinig, vindt Compaxo.

Van de varkens die ze slachten in Zevenbergen en tot worsten, spek en hammen verwerken in Gouda, is 70 procent bestemd voor de export. En nu de vraag naar vlees sinds twee jaar weer stijgt, lokt de groei.

Dertien neven en nichten zijn eigenaar van en werken in het bedrijf, dat dit jaar 125 jaar bestaat. Om het te vieren, hebben ze een aanvraag gedaan voor het predicaat ‘koninklijk’.

Menno van der Post (36) is de jonge directeur en heeft alles ‘spelenderwijs’ geleerd, zegt hij donderdag in een gang van de rechtbank van Den Haag. Hij komt in een kort geding eisen dat het ministerie van Landbouw hem toestaat de slacht te versnellen naar 675 varkens per uur: ‘Dat scheelt me 1,5 tot 2 miljoen euro per jaar’.

Slachthuisdirecteur Menno van der Post Beeld Foto Compaxo

Compaxo zal alles gepassioneerd toelichten, het betoog doorspekt met positieve weetjes. Zo produceert Compaxo ‘met het oog op mens en maatschappij’ al vegetarische vleesvervangers, voor huismerken (Dit gebeurt ’s nachts, met de machines van de worstenfabriek in Gouda, zegt de directeur als ik daar later naar vraag). En er werken bij Compaxo ‘achttien nationaliteiten, waaronder veel statushouders’.

‘Wat góéd allemaal’, zegt de voorzieningenrechter, een ouderwetse liefhebber van ironie. ‘Eén vraagje: nu een meerderheid van de Kamer hierop aangedrongen heeft (…) zou u dan niet gewoon even pas op de plaats maken?’

De eis is wat je noemt wel ietwat tegen de tijdgeest, ja. De Kamer vraagt demissionair minister Schouten al een paar jaar de slachtsnelheid juist te verlagen, naar aanleiding van steeds weer nieuwe misstanden in slachthuizen. Het is nog niet zover, omdat er veel verschil zit in de werkwijze van slachterijen. Het is de kunst tot een verlaging te komen die juridisch standhoudt, oftewel aantoonbaar goed werkt. Schouten gaf de Wageningen Universiteit en de Universiteit Utrecht opdracht te onderzoeken wat de beste snelheid is waarbij dierenwelzijn, voedselveiligheid en het toezicht daarop door controleurs in slachthuizen nog gewaarborgd kunnen worden. Het wachten is op de uitkomst.

Intussen toonde RTL Nieuws in juni weer nieuwe verschrikkelijke opnames, nu uit varkensslachterij Gosschalk in Epe, gemaakt door een activist van Varkens in Nood die daar undercover werkte. Tempo maken moet. Als de slachtbank stil ligt ‘dan kost dat 100 euro per uur’, zegt iemand. Je ziet hoe gestresste medewerkers zich afreageren door varkens op weg naar de slacht langdurig met een peddel op hun kop te slaan en stroomstoten uit te delen. Een medewerker wijst zelfs waar je de varkens kunt mishandelen buiten het zicht van de inspectiecamera’s en de dierenarts van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) van het ministerie, die in grote slachthuizen standaard als controleur aanwezig is.

Toen die beelden naar buiten kwamen besloot Schouten om in afwachting van de uitkomsten van het onderzoek alvast geen verhogingen van de slachtsnelheid meer toe te staan. Maar het geduld bij Compaxo is al op. Dit terwijl, lees ik na afloop van de zitting in het inspectierapport, de NVWA het afgelopen jaar nog twee schriftelijke waarschuwingen gaf aan Compaxo in verband met het dierenwelzijn voorafgaand aan de slacht en twee overtredingen waarnam.

In Nederland is nu één slachthuis waar 675 varkens per uur worden geslacht, de vergunning stamt van voor de Gosschalk-beelden. Westfort in IJsselstein. De naam valt een paar keer in de rechtszaal. Menno van der Post wil dat als Compaxo zijn zin niet krijgt, Westfort óók terug moet.

De rechter vindt het intussen net zo fascinerend als ik dat de vraag naar vlees weer stijgt.

‘De manier van consumeren is veranderd’, zegt Menno van der Post. We dóén vaak alsof we minder vlees eten maar smokkelen het dan toch naar binnen, in andere vorm, ‘op pizza’s bijvoorbeeld’.

‘Of spekjes!’, zegt de rechter enthousiast.

Herkenbaar. Ik zit zelf inmiddels op zo’n drie dagen geen vlees eten per week. Het is tijd voor dag vier.