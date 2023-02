Het schip vol asielzoekers ligt gevoelig. ‘Alles wat er speelt, wordt die mensen aan de rug geplakt’

Terwijl regeringsleiders plannen maken over een hek en een muur rond Europa, al dan niet met poortjes waar asielzoekers kunnen aanbellen, ga ik naar Velsen-Noord.

In Velsen-Noord, niet te verwarren met het rijkere Velsen-Zuid, ligt aan een kade in het Noordzeekanaal een wit cruiseschip aangemeerd met plaats voor duizend asielzoekers. Het schip is noodopvang. Het zou blijven tot 1 maart en daarna trossen los en weg, dat was de toezegging van het Rijk.

Maar nu nadert 1 maart. Deze week veegde de Raad van State de nareisbeperking van tafel: 1.200 familieleden van asielzoekers, een cruiseschip vol, mogen per direct op het vliegtuig naar Nederland stappen. Deze week werd ook duidelijk dat het Rijk de grootste moeite heeft om gemeenten aan te pakken die zich drukken als het gaat om de opvang van asielzoekers.

Dus kwam het onvermijdelijke verzoek: mag het cruiseschip in het Noordzeekanaal langer blijven? De gemeente Velsen legt deze vraag in een ‘online raadpleging’ aan de bevolking voor. In afwachting van de raadpleging is de ligduur van het schip alvast verlengd tot na 1 maart.

Het asielzoekersschip in de gemeente Velsen. Beeld Harold Versteeg / ANP

Als je een plaats zoekt waar het verzet tegen het asielzoekersschip ontkiemt, dan kom je uit bij de bloemenstal van Leo Aardenburg, in het centrum van Velsen-Noord, ‘tulpen 4.95' meldt het reclamebord buiten.

Leo Aardenburg, al 43 jaar bloemist, staat achter de toonbank. Hij zit in de gemeenteraad voor een lokale partij. Hij wil niet over de asielzoekers praten, hij maakt liever ‘pas op de plaats’ vanwege ‘de polarisatie’ die ontstaat nu de datum van 1 maart wordt verschoven. Dan begint Leo Aardenburg over ‘de breuklijn’ door het dorp die door de asielzoekers op scherp wordt gezet.

De breuklijn, vraag ik.

‘Het kanaal’, zegt Leo Aardenburg.

Het Noordzeekanaal, geopend in 1876, dat Velsen verdeelt in Noord en Zuid. ‘Elke keer speelt het weer op. Elke keer als er beloftes worden gebroken.’

Je kunt een muur onder stroom om Europa bouwen en dan nog hou je in Velsen het kanaal als breuklijn. Dit gaat niet alleen over asielzoekers. Dit gaat ook over bomen die niet worden teruggeplant. Over 59 nationaliteiten in krappe portiekflats. Over álles.

Leo Aardenburg wijst me de weg naar de straat waar hij opgroeide: lage arbeidershuisjes aan de rand van het dorp, onder de pijpen van de energiecentrale, vlakbij is staalgigant Tata Steel, megavervuiler, zojuist strafrechtelijk veroordeeld, maar tevens grote werkgever. Het is zo’n buurt waar een poster op een voordeur vraagt of de postbode ‘oude kranten’ over heeft.

Een ‘apart wijkje’ maar saamhorig, zegt een bewoner, ze zit in de klankbordgroep voor het asielzoekersschip. De asielzoekers veroorzaken ‘helemaal geen overlast’, benadrukt ze, je merkt niet dat ze er zijn, maar het gaat natuurlijk niet om de asielzoekers.

Het gaat over ‘Velsen-Noord tegen de overkant van het kanaal’, over het gevoel dat zaken ‘in onze mik worden geduwd’, terwijl leuke dingen, waaronder compensatiegelden uit Den Haag voor het asielzoekersschip, ‘naar het zuiden’ waaien.

Als je hier iemand zoekt die zich verzet tegen de polarisatie, dan kom je uit bij Jeannette van der Wel. Ze beheert een Facebookpagina genaamd Positief Velsen-Noord. Ze komt van buiten. Ze vindt dat het dorp met de verhalen over het kanaal ‘de slachtofferrol’ opzoekt. Maar ze begrijpt het wel.

In Velsen-Noord is armoede. De rij in de supermarkt stagneert soms door mensen zonder saldo aan de kassa (‘meestal springt er dan wel iemand bij’). Ze wijst naar de overkant van de straat, waar een blok nieuwe appartementen verrijst, 1.200 euro huur, niemand kan dat hier betalen. Dus natuurlijk ligt een schip vol asielzoekers in dit dorp gevoelig. ‘Alles wat er speelt, wordt die mensen aan de rug geplakt.’

Op het fietspad vlakbij het schip raak ik aan de praat met vier mannen uit Aleppo, Syrië. De aardbeving legde hun stad, verwoest door Syrische en Russische luchtaanvallen, verder plat. Ze zijn blij met hun kamer op het schip, het is beter dan de opvang eerder in Ter Apel. Maar ze hebben gehoord dat er ‘problemen met de gemeente’ zijn.

Achter ons, blauw en klotsend, ligt het kanaal.