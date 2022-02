Het schaamteloos jongleren met de Holocaust heeft diepe wortels

Zelfs in Liechtenstein dragen coronademonstranten Jodensterren, dat wist ik niet, maar nu wel, dankzij een vitrine op het stationsplein van Enschede. Daarin hangen, helverlicht, twee knuffels van Alice. Eromheen kart het leven voort: fietsende mensen, bellende mensen, etende mensen, misschien zien ze in het voorbijgaan haar naam en nemen die mee naar huis.

Alice Cohn maakte de pop en de speelgoedhond eind jaren dertig, en nu zijn ze een herinnering aan de Jodenvervolging. Ze was een formidabele ontwerper, graficus en verzetsvrouw, geboren in Breslau, naar Nederland gevlucht waar ze op haar onderduikzolder documenten vervalste. Waaronder het onvervalsbaar geachte persoonsbewijs, ontworpen door de Nederlandse ambtenaar Jacob Lentz. De grote zwarte J aan beide zijden was een ‘doodsvonnis’, schreef Presser.

Vitrine Beeld Toine Heijmans

De vitrine is deel van het tijdelijke Holocaust Buitenmuseum: zes minitentoonstellingen in zes steden, kleine verhalen uit het onbegrijpelijke grote. Alice Cohns fabelachtige geschiedenis werd pas een paar jaar terug bekend, ook dankzij haar dochter, de kunstenares Evelyne Bermann uit Liechtenstein, die bezorgd is over het met de tijd verbleken van de Holocaust.

Jazeker, zegt ze als we videobellen: ook in Liechtenstein dragen demonstranten gele sterren. Ook daar maken mensen de Sjoa ‘lichter’ door er hun eigen zaak mee te bepleiten. ‘Je kunt het zien als de reactie op een crisis, los van de Joden, maar dat is het niet.’

Ze vertelt op scholen over haar moeder, schrijft ingezonden brieven naar de krant, ‘maar is het genoeg?’ Telkens dezelfde vraag: ‘hoe houden we de Holocaust in de gedachten van de jongeren?’ Zeker als ze ouders hebben ‘die het werk niet doen’?

Het vergelijken van de Holocaust met de coronamaatregelen ‘maakt de geschiedenis minder zwaar. Het ís niet te vergelijken. Elke vergelijking is een verzwakking. Dat is een groot gevaar’.

Schaamteloos jongleren inmiddels Tweede Kamerleden in het parlement met de Jodenvervolging. Thierry Baudet noemde de massamoord een ‘zeer complex historisch vraagstuk’, een ‘debat’, en zei luidop dat Joodse organisaties de oorlog niet ‘mogen claimen’. Hij plaatste de Holocaust op Twitter tussen aanhalingstekens, en verklaarde lafhartig dat het een ‘citaat’ was geweest.

‘Antisemitisme, van bloedsprookjes tot Holocaustontkenning tot Rothschildcomplot, is onder de FvD-aanhang op Twitter wijd verbreid’, schreef de Leidse onderzoeker Jaap Burger gisteren nog in een weinig verhullende Twitterdraad met ijzingwekkende screenshots. Maar zelf vinden de politici het allemaal erg overdreven, net als de activistische boeren trouwens die begonnen over ‘deporteren’.

En Evelyne Bermann vertelt hoe een hoogleraar tijdens de Holocaustherdenking zei: ‘dit fenomeen is duizend jaar oud. Steeds dezelfde verhalen. Het stopt niet zomaar’.

Zoals veel overlevers, vertelde haar moeder pas later over de oorlog. ‘Ze trouwde, kwam hier wonen, kreeg kinderen, probeerde greep te krijgen op het leven. Maar ze vertelde, en dat was belangrijk. Hoe ze vier dagen door de Gestapo werd vastgehouden, in constante angst. Ze was overtuigd dat praten de enige manier was om te voorkomen dat het ooit nog zou gebeuren.’

Alice Cohn overleed in 2000, ze was 85 jaar. Haar dochter vond de poppen en knuffels terug die ze ontwierp voor een Nederlandse fabriek, en maakte er een tentoonstelling van. Het bleek een vergeten geschiedenis van onvoorstelbaar moedig Joods verzet. Evelyne wilde recht doen aan haar moeders ‘hoge morele verwachtingen van zichzelf en anderen’, ‘wat er in Srebrenica gebeurde bijvoorbeeld vond ze ónbegrijpelijk’. Nu ziet ze mensen ‘wegdrijven in hun eigen wereld’, en de Holocaust gebruiken voor hun eigen gelijk.

De vitrine in Enschede helpt misschien, ‘een heel goed idee: de verhalen naar de straat brengen’. Een museum is mooi, zegt ze, ‘maar degenen die erheen gaan zijn meestal van onze generatie. Wij weten het. Het is de kunst om anderen te bereiken.’

Maar is het genoeg? ‘De meeste mensen zijn passief; een kleine minderheid is in staat met woorden en daden de rest een richting op te duwen. Het is onze taak om te proberen de meerderheid aan de goede kant te houden.’

Zo staat de vitrine blauw als een wegwijzer op het plein. Een vrouw met een boodschappentas stopt en kijkt. De knuffels van Alice hangen aan visdraad. Alleen van heel dichtbij zie je dat de pop beweegt, alsof hij leeft, een zenuwachtig trillen.

Misschien is het de wind. Misschien is het de geschiedenis die nooit eindigt.