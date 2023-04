Het Russische imperialisme, in hoeverre zat dat ook in ons?

Onlangs schreef ik hier over de Nederlandse Zeitenwende die, anders dan in Duitsland, met geen spatje zelfreflectie gepaard gaat. Terwijl we een soortgelijke tournure maken als Duitsland, na jarenlang blind inzetten op economisch gewin, Gasunie vastkoppelen aan Gazprom, enthousiaste deelname aan Nord Stream 1, en blinde ontkenning dat dit een strategische kwestie was die Oekraïne verder overleverde aan Russische economische chantage.

Dit allemaal onder het dunne ideologische vernis van Wandel durch Handel, handel en interdependentie zouden ons vrede brengen. Tot de dag van Ruslands tweede invasie ontkenden de kabinetten-Rutte dat Nord Stream 2 méér was dan een ‘puur commercieel project’. Ook Clingendaelexpert Rem Korteweg is het opgevallen dat inzake Nord Stream 2 Nederland ‘altijd graag dekking heeft gezocht in de schaduw van Duitslands brede schouders. Dat zelfs na MH17 Nederland is doorgegaan met het (passief) steunen van het project is – terugkijkend – schandalig.’

Over de auteur

Arnout Brouwers is historicus en redacteur van de Volkskrant. Hij schrijft om de week een wisselcolumn met Arie Elshout.

Maar afijn, Den Haag is een dorp, iedereen houdt elkaars handje vast. Polderen gaat onherroepelijk samen met stinkende beerputten. Dat zelfreflectie niet direct ons ding is, wisten we al uit de omgang met bijvoorbeeld het slavernijverleden. En de Nederlandse blik op Oost-Europa wás Rusland-centrisch – niet alleen in economisch opzicht trouwens, maar ook cultureel, linguïstisch, historisch.

In hoeverre waren onze Ruslandkenners ook aangestoken door het in Rusland volstrekt vanzelfsprekende dedain dat bijvoorbeeld ook de vooruitstrevende Moskouse elite aan de dag legde voor boeren en buitenlui uit ‘achterlijke’ gebieden als Oekraïne en Belarus? Het Russische imperialisme, zo diep geworteld in Rusland dat mensen het niet als zodanig herkennen, in hoeverre zat dat ook in ons?

Afijn, ik had me al bijna bij deze droeve zaken neergelegd toen donderdag het nieuws kwam van oud-topdiplomaat Ron van Dartel (oud-ambassadeur Moskou, Warschau, Belgrado, OVSE) die alweer is opgestapt als Speciaal Gezant Bedrijfsleven en Wederopbouw Oekraïne omdat hij in een boek gezegd had dat Oekraïners nu eenmaal ook Russen zijn, ‘dat is de realiteit’. Ik viel bijna van mijn stoel. En dit van een diplomatiek ‘zwaargewicht’.

Ongewild is de heer Van Dartel nu het zandkoekje geworden van vergetend Nederland. Zijn woorden brengen de wereld terug waarin we kort geleden nog leefden. Bij zijn aantreden in Moskou was daar net een Nederlandse diplomaat mishandeld, maar in no time zat de ambassadeur met Poetin en de koning aan het bier in Sotsji. Dat was het beleid.

Van Dartels misstap – waarvan we de context nog niet kennen – herinnert aan het steeds eenzijdiger economisch gerichte karakter van onze diplomatie. Zonder premie op andere kennis. Zijn voorganger in Moskou, Ron Keller, begonnen bij Financiën, vloog voortdurend met Nederlandse handelsmissies door Rusland. Oud-ambassadeur in Moskou Renée Jones Bos wilde in 2019 de ‘dialoog met Rusland weer intensiveren’. Het bedrijfsleven vond dat toevallig ook. Frankrijk en Duitsland liepen de deur weer plat in Moskou, stelde ze bezorgd vast.

Nederland heeft geen buitenlands beleid, alleen koopmannen die zich zondag ter kerke (wij noemen dat de ‘Tweede Kamer’) laten tuchtigen over mensenrechten. Strategische denkers hebben we nooit in overvloed gehad. Goede diplomaten hebben we nog wel, maar toch: hoe zit het met het kennisniveau op het ministerie? Is dat door de jaren heen uitgehold door bezuinigingen, de economische focus en de Algemene Bestuursdienst (ABD) die hoge ambtenaren van ministerie naar ministerie laat hoppen? Die vraag kun je ook bij Defensie stellen, waar hoge ambtenaren laatst binnen één week hun minister én staatssecretaris op geopolitieke bijles buitenshuis stuurden.

Volgens diplomatiedeskundige Robert van de Roer is de les voor Nederland ‘dat er strenger geballoteerd moet worden voor dit soort functies’. Hij ziet ook een afname van expertise op het ministerie, geholpen ‘door de ABD-misvatting dat elke topambtenaar overal inzetbaar is’. ‘Diplomatie is een vak. Maar Nederland heeft amper of geen Ruslandkenners in de regering of diplomatie, zoals je dat wel in de VS ziet met zwaargewichten als Nick en Bill Burns, Fiona Hill en Victoria Nuland.’

Expertise ontwikkelen en inzetten op relevante terreinen, ook dat is een opdracht van de Zeitenwende.