Het Rode Kruis deelt al ontbijtpakketten uit in een wijk die zucht onder stijgende prijzen

De buurtkoelkast moet vaker bijgevuld – wie wat nodig heeft haalt het eruit, en het is nodig. Bij de receptie liggen gratis energiepakketten: tochtstrips, radiatorfolie, zuinige douchekoppen. Vanachter de bar komen ontbijttassen tevoorschijn die het Rode Kuis vanwege de omstandigheden over de stad verspreidt: brood en beleg voor een week, anders gaan kinderen zonder eten naar school. Wie ze niet komt ophalen, wordt nagebeld.

Bilgaard is een van de zestien armste wijken van het land – ‘arm’ in de betekenis van ‘weinig geld’. Dat is al tijden zo, het wordt gedragen zonder schaamte, maar nu verdampen de kleinste inkomens met een gierende inflatie, en dat slaat neer in het wijkcentrum. ‘Ik zie het gebeuren’, zegt Dick, ‘ik zie de mensen anders binnenkomen: stiller, in zichzelf gekeerd.’

Jarenlang redden de bewoners zich met nulurenbaantjes, pensioentjes of een uitkering, ‘nu zakken ze door de bodem. Ze doen alles om rond te komen, ze lópen al bij de voedselbank, en dan dit.’

Dick Bootsma voor de ‘pr-caravan’ van wijkvereniging Bilgaard. Beeld Toine Heijmans

De dinsdagochtend is net begonnen en vol in bedrijf: er is fietsles, er wordt gespit in gemeentelijk groen door mannen in oranje hesjes, in de kantine zit een sociaal werker klaar voor vragen. Wijkcentrum Bilgaard is een vertakt gebouw, achter elke deur verschijnt iets nieuws, een koor dat repeteert, een werkplaats voor vrijwillige klusjesmannen, ze houden er de buurt bij elkaar.

Twaalf jaar geleden, zegt Dick, ‘hadden we hier alleen de bingo’ – om de huidige situatie uit te leggen heeft hij een organogram nodig. Dat past maar net op een A3, veel lijntjes komen uit bij Dick Bootsma, ‘coördinator, zakelijk leider’, met daaronder een onuitputtelijke lijst: daginloop tegen eenzaamheid, wijktuin, kinderdisco, biljarten, reïntegratie, groenteam, repaircafé, werkstraffen, gezinslab voor ‘vastgelopen gezinnen’, ggz, dagbesteding, stadskantine, erkend leerbedrijf, klusjesdienst, zakgeldproject voor kinderen die twee euro per uur verdienen met zwerfafval opruimen, ‘ook bedoeld voor de normen en waarden, op tijd komen, of dat je even afbelt als je niet kan’. Wijkrestaurant ‘met professionele kok die reïntegreert op de arbeidsmarkt’, waar je voor vier vijftig kunt eten.

Het is een wonderlijke bijenkorf, ‘het is veel en het loopt allemaal door elkaar’, zegt Dick, ‘en het is hartstikke gezellig’.

En nu de vraag of het houdbaar is, vanwege de stijgende prijzen die alles in de wijk wankel maken.

Bilgaard heeft 6200 bewoners van 24 nationaliteiten, bijna eenvijfde is werkloos, ‘er wonen best veel mensen die niet passen in het concept van de arbeidsmarkt’, zegt Dick. Leeuwarden is een van de vijftien steden die vorig jaar de Tweede Kamer een brandbrief schreven: ze willen vijfhonderd miljoen voor ‘kwetsbare wijken’ die door de coronacrisis achterop zijn geraakt, dat ‘holt de sociale samenhang in ons land uit’.

Dat was nog buiten de inflatie gerekend.

‘We zien al de signalen, mensen die zich niet redden’, zegt Marloes Schreur, de programmamanager stedelijke vernieuwing, die ook aanschuift in het wijkgebouw en die een andere taal spreekt dan Dick (‘versnelling’, ‘systeemdoorbraak’) maar wel ongeveer hetzelfde bedoelt. Nu de nood aan de man is zoekt de gemeente naar onorthodoxe oplossingen. ‘We moeten nú handelen’, zegt Marloes, ‘we zijn het verplicht, mensen voelen zich niet gesteund. En dat is cruciaal in zo’n wijk.’

Energiearmoede is nu al het woord van het jaar. Het kabinet besteedt 2,5 miljard aan lagere brandstofaccijnzen, en 3,2 miljard aan lagere energiebelasting. Dat gaat vooral naar de rijksten, rekende Investico uit, terwijl de ‘net-niet-minima’ het hardst worden getroffen.

Terwijl het Rode Kruis hier al ontbijttassen uitdeelt.

De stad overweegt nu een nieuw ‘steunpakket’ voor bewoners ‘bij wie de bestaanszekerheid in het geding komt’, zegt Marloes. Daaronder ook het verstrekken van ‘levensmiddelen en energiebesparende materialen’; ‘we nemen de situatie hoog op’.

Voor honderd mensen lost de gemeente al de schulden af, een proefproject, het kost vier ton, ‘gewoon proberen, doen’, zegt Marloes. Liever gisteren dan morgen.

Het is breekbaar, zegt Dick: mensen die zich in het wijkcentrum proberen een weg uit de armoede te banen, vallen nu gemakkelijk terug. ‘Als je geldproblemen hebt, is dat het enige waarop je je kunt concentreren.’

Alles wat ze met de wijkvereniging hebben opgebouwd, de vrolijkheid ervan, de vrijwilliger-in-de-bijstand die zegt ‘dit is zo’n fijne plek’, de mannen die klusjes doen bij ouderen thuis – ook dat is uiteindelijk een kaartenhuis.