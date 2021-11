Het regeringsbeleid is het best te omschrijven als met te veel zelfvertrouwen verkochte lafheid

Als de maatschappelijke schade ook in de Europese coronastaatjes zou worden meegenomen, dan zou Nederland zonder twijfel bovenaan staan. Onze verwendheid, verveling en ander onderliggend lijden maken dat de zucht naar de Apocalyps hier veel groter is dan in landen waar mensen gewoon moeten werken, en we de pandemie rekken alsof het een extra seizoen van een sadistische show van John de Mol betreft.

Fijn dus om in het rustige Zweden te zijn, waar Anders Tegnell, de alom gerespecteerde staatsepidemioloog, al bij de uitbraak van corona zei dat het een marathon, en geen sprint zou worden. Het zou opportunistisch zijn om met de huidige lage besmettingscijfers en afwezigheid van beperkingen Zweden uit te roepen tot de winnaar van het EK Virusbestrijding, maar de verschillen met Nederland zijn opmerkelijk. De subcultuur van wappies bestaat hier niet, de ongevaccineerden zijn overwegend religieuze immigranten die corona hebben gehad, en de pandemie wordt hier in de verleden tijd besproken.

Een onderbelicht element in de Zweedse strategie is de ervaring met de Hongkong-griep van 1968 en 1969. Dat griepvirus, ietsje minder dodelijk dan corona, zorgde er destijds voor dat de trams niet meer reden en verpleegsters aan huis kwamen, omdat er een beddentekort was in de ziekenhuizen. Die levendige herinnering maakte dat de toch al zwaarmoedige Zweden geen optimistische ‘quick fix’-ideeën hadden bij de bestrijding van de nieuwe coronapandemie. Tegnell koos in maart 2020 dan ook voor zijn liberaal-realistische strategie met de uitdrukkelijke boodschap dat de Zweden moesten leren leven met het virus.

Dat Tegnells strategie de juiste lijkt te zijn geweest voor de verantwoordelijke Zweden, betekent niet dat zijn strategie ook de juiste was geweest voor andere landen. Waar het om gaat, is dat je als leider je volk kent, en daar beleid op maakt. Zo meen ik dat ook president Macron de volksaard van de Fransen goed heeft ingeschat, door juist zeer streng op te treden en de rebelse Fransen kort te houden met regels, passen en harde handhaving.

Kende de Nederlandse regering zijn eigen volk maar. Rutte en De Jonge hebben de Nederlander overschat, wat op zichzelf dan wel weer typisch Nederlands is, door eerst op de Zweedse toer te gaan. Maar toen de Tegnell-route niet langer houdbaar bleek, omdat de Nederlander zowel asociaal als regelfetisjist is, ging men langzaamaan de praktijk van Macron verkopen, zonder afstand te willen nemen van de liberale marketing.

En zo kan het dat Hugo de Jonge in maart nog met grote stelligheid beweerde dat er geen indirecte vaccinatiedwang zou komen en in juni de jeugd misleidde met zijn ‘dansen met Janssen’-kletsverhaal. Het vaccin is geen panacee, en dat had hij eerlijk moeten vertellen. De laatste ‘lockdown’ is lachwekkend in al zijn halfbakkenheid; de woede van de horeca is volkomen begrijpelijk, in de wetenschap dat handhaving niet bestaat en men overal tot diep in de nacht huisfeestjes houdt.

De maatschappelijke schade van deze flaters is ongekend: het zwalkende beleid heeft ruimte gegeven aan een leger wappies, luider en omvangrijker dan in andere landen, in wat toch al het Amerika van Europa was. In Nederland heeft de regering iedereen te vriend willen houden, tot het niet meer kon. Het regeringsbeleid is het best te omschrijven als met te veel zelfvertrouwen verkochte lafheid.

Nederland hoort niet bij het Noorden, maar bij het Zuiden: een conservatief land waarin de familie belangrijker is dan het collectief en waarin het lekker voor jezelf regelen altijd op één staat. Dat hadden Rutte en De Jonge moeten weten.