Het regeerakkoord van Rutte IV lijkt als twee druppels water op zijn voorgangers

Laten we om te beginnen blij zijn dat we over een paar weken een gewoon kabinet hebben en dat we af zijn van die halfdemissionaire, staatsrechtelijk ongezonde toestand. Laten we ook het geklaag dat Mark Rutte eigenlijk weg had moeten zijn, een week of wat opschorten, en met een open blik kennis nemen van wat die nieuwe ploeg te bieden heeft. Tot zover het positieve gedeelte, want dit is wel een regeerakkoord met een hypotheek.

Dit werkstuk kan moeilijk los gezien worden van de kindertoeslagenaffaire, de val van het kabinet Rutte III en de negen maanden van politiek hotsebotsen en wederzijdse uitsluitingen nadien. Belangrijker dan de beleidsvoorstellen zijn misschien wel de gewekte verwachtingen wat betreft bestuurlijke vernieuwing, een andere relatie met de Tweede Kamer en herstel van vertrouwen tussen bevolking en overheid.

In het kader van de positieve grondhouding: het is geen voortzetting geworden van de akkoordenziekte waar de vorige twee kabinetten zo dol op waren, dat wil zeggen de uitbesteding van moeilijke besluiten naar niet-gemandateerde tafels of instellingen die zogenaamd de samenleving vertegenwoordigden. Een opflakkering daarvan zagen we overigens vorige week, toen de werkgevers, de FNV en de provinciebaas van het IPO langs mochten komen om eerder kennis te nemen van het akkoord dan de Kamer. Hoezo eigenlijk?

Informateur Remkes herinnerde er in zijn praatje aan dat dit een ander akkoord is dan anders. De nadruk ligt op het wat en waarom, en straks als er een ministersploeg staat, komt de invulling met het hoe. Wie vervolgens begint te lezen, treft een regeerakkoord dat als twee druppels water lijkt op zijn voorgangers. Het verschil met het vorige, uit 2017, is dat dit akkoord twintig pagina’s dunner is. Maar door de recordlengte van de formatie zijn er ditmaal dan ook maar drie jaar om wetten te maken en te regeren.

Voor de rest is het de vertrouwde opsomming van gedeelde wensen. Indien nodig behoorlijk gedetailleerd (fietsenstallingen bij ov-knooppunten) en niet per se versimpeld. De kindertoeslagenaffaire wordt verwerkt door op den duur het toeslagenstelsel af te schaffen. De les ervan in wetgevende zin heeft de vorm gekregen van extra ventielen en garanties, er komt een ‘doenvermogenstoets’, meer aandacht voor de reeds bestaande ‘uitvoeringstoets’ en een extra ‘invoeringstoets’. De rol van de Nationale Ombudsman, de Autoriteit Persoonsgegevens en het Adviescollege Toetsing Regeldruk wordt versterkt. Dat zal allemaal ongetwijfeld veel beter zijn dan voorheen, maar de slagvaardigheid komt het vermoedelijk niet ten goede.

Dat is eigenlijk het belangrijkste probleem van ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst.’ Het is een ouderwets Nederlandse toekomst geworden, waarin coalitiepartijen vastberaden en in bezworen nauwe samenwerking met de Kamer sleutelen aan de bedijking en huishouding voor het Nederland van over tien, twintig of dertig jaar. Wat de afgelopen jaren evenwel hebben geleerd, is dat regeren steeds minder het kalmpjes uitvoeren van akkoorden, en steeds meer het bezweren van crises van allerhande aard is geworden.

Globalisering heeft de wereld - financieel, geopolitiek, ziektegewijs - onvoorspelbaarder gemaakt. Van oudsher is Nederland niet erg goed in crises. Het beschamende vertrek uit Kabul is nog niet verwerkt en de tergend trage boostercampagne is alleen maar de laatste aflevering van de Nederlandse traditie om te gaan vergaderen als doortastende actie gewenst is. De kortste samenvatting van slagvaardig bestuur luid: de regering regeert, de Kamer controleert. Ondanks Remkes en zijn staatscommissie van een paar jaar geleden, is van die heldere taakverdeling in dit document geen spoor terug te vinden.