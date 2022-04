Het recordpercentage stemmen voor Le Pen toont aan hoe diep de kloof is die Frankrijk verdeelt

Het ligt niet voor de hand dat president Macron de economische en culturele kloof tussen steden en periferie weet te dichten. Dat maakt het politieke midden in Frankrijk kwetsbaar.

De uitslag van de presidentsverkiezing in Frankrijk is zowel een reden tot opluchting als een bron van grote zorg. Opluchting omdat Fransen kozen voor Emmanuel Macron en niet voor het extreme alternatief Marine Le Pen. Zorg omdat de recordscore voor Le Pen nog eens aantoont hoe diep de kloof is die Frankrijk en andere westerse landen verdeelt, de kloof tussen de steden die zijn aangesloten op de globalisering en de periferie die zich miskend en in de steek gelaten voelt.

Het is goed dat Macron is herkozen. Le Pen zou mensen met een migratieachtergrond als tweederangsburgers hebben behandeld. Zij zou zo veel zand in de Europese machine hebben gestrooid dat de Unie tot stilstand zou zijn gekomen. Bovendien zou zij het westerse front tegenover de Russische president Vladimir Poetin hebben doorbroken. Ook vanwege haar houding ten opzichte van de Navo was de verkiezing van Le Pen een cadeau geweest voor Poetin, juist op het moment dat hij zijn misdadige oorlog tegen Oekraïne intensiveert.

Macrons herverkiezing is een prestatie. Hij maakte een moeilijke eerste ambtstermijn door, met de opstand van de gele hesjes en de coronapandemie. Niettemin werd hij toch nog met een ruime meerderheid herkozen, als eerste zittende president sinds Jacques Chirac in 2002. Macrons voorgangers Nicolas Sarkozy en François Hollande sneuvelden na vijf jaar. Hollande was zelfs zo impopulair dat hij zich niet herkiesbaar stelde.

Niettemin geeft de uitslag reden tot grote zorg. In 2017 haalde extreemrechts 33 procent, nu 41 procent. Hoe zal het over vijf jaar gaan? Bovendien: in de eerste ronde haalden de anti-systeemkandidaten van links en rechts (Mélenchon, Le Pen, Zemmour en een handjevol anderen) gezamenlijk een verbluffende 58 procent.

De hoge score voor Le Pen is een weerslag van de kloof tussen stad en periferie. Die kan niet louter worden verklaard door sociaal-economische ongelijkheid. Macron zette weliswaar kwaad bloed door de afschaffing van de vermogensbelasting die de rijken ten goede kwam, maar verhoogde ook het minimumloon en stelde een plafond in voor de energieprijzen. De ongelijkheid in Frankrijk is kleiner dan in de meeste andere landen. Ook is er geen land dat zo veel uitgeeft aan sociale bescherming.

De kloof tussen stad en periferie is ook cultureel van aard. De aanhangers van Le Pen voelen zich miskend, niet gehoord en niet gezien door de stedelijke elite, Parijs voorop. Immigratie speelt hierbij een belangrijke rol. De kiezers van Le Pen vinden dat hun bezwaren niet serieus worden genomen.

Geen enkele westerse politicus heeft tot dusverre deze economische en culturele kloof weten te dichten. Het ligt niet voor de hand dat Macron, met zijn hautaine stijl, wel een oplossing vindt. Dat maakt het midden in Frankrijk kwetsbaar, en is ook een gevaar voor de Europese Unie.

De ambities van de EU kunnen slechts worden waargemaakt als de burgers in de lidstaten ervan overtuigd zijn dat Europa hun leven ten goede komt. De uitslag van de Franse presidentsverkiezing laat zien hoeveel burgers de voorkeur geven aan een nationalistisch alternatief, in een van de belangrijkste landen van de Europese Unie.