Het recht moet zijn loop krijgen voor de Nederlandse IS-vrouwen – en dat is nog veiliger ook

Kinderen in het al-Hol kamp in Syrië, waar IS-vrouwen en hun kinderen worden vastgehouden en bewaakt door Koerden. Beeld AP

Daar zijn ze dan toch: ondanks het jarenlange verzet tegen de terugkeer van Syriëgangers werden er deze week vijf IS-vrouwen en elf kinderen opgehaald uit een kamp in Noord-Syrië, zodat ze in Nederland hun strafproces kunnen bijwonen.

Lange tijd was dit onbespreekbaar. Rutte zei in 2015 dat hij liever heeft dat uitgereisde jihadisten dáár zouden sneuvelen dan dat ze terugkeren naar Nederland. Zowel het kabinet als een Kamermeerderheid stond op het standpunt dat deze ‘koppensnellers’ en hun medeplichtigen maar in Syrië en Irak moesten worden berecht, omdat zij daar tenslotte hun misdaden hadden gepleegd. Van een morele plicht om ons in elk geval te ontfermen over de Nederlandse kinderen in de Syrische kampen, wilde men niets horen. Als iemand voorzichtig opperde dat Nederland toch zijn verantwoordelijkheid moet nemen voor zijn eigen onderdanen, werd er gesputterd dat de nationale veiligheid in gevaar zou komen als deze figuren na het uitzitten van hun straf weer vrij zouden rondlopen.

Extra groot risico

Deze emoties zijn begrijpelijk, maar het probleem lost zichzelf niet op. Het speciale VN-tribunaal voor het berechten van uitreizigers waarop Nederland had gehoopt komt er niet, en experts van bijvoorbeeld inlichtingendienst AIVD en antiterrorismecoördinator NCTV stelden duidelijk dat Nederland een extra groot risico loopt als het IS-reizigers niet zelf actief vervolgt. De kans is volgens hen groot dat de Koerden die de Noord-Syrische kampen bewaken dit op een gegeven moment niet meer kunnen of willen doen.

In november oordeelde de rechter dat deze vijf vrouwen moesten worden teruggehaald, zodat zij hun strafproces konden bijwonen. Nederland kreeg tot april dit jaar de tijd, anders zou de mogelijkheid tot rechtsvervolging vervallen. Dat er nu ineens haast werd gemaakt, komt vermoedelijk doordat IS nog niet verslagen blijkt: vorige maand zette de organisatie een complexe gevangenisuitbraak op touw in Syrië, waarbij naar schatting tweehonderd IS-strijders wisten te ontsnappen.

Het gaat hier niet om een groepje zielige vrouwen die om humanitaire redenen moeten worden gerepatrieerd: zij worden verdacht van lidmaatschap van een terroristische organisatie en het voorbereiden van terroristische daden. Nu ze naar Nederland komen, zullen ze in elk geval worden berecht. En de veiligheid wordt op deze manier ook beter gediend dan wanneer deze vrouwen ontsnappen en onder de radar blijven.