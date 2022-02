Een hard rapport, viel te horen over de eerste officiële terugblik op de corona-aanpak. Lees het en daar blijkt geen sprake van. Het staat bol van begrip voor de moeilijke problemen waar adviseurs en bestuurders het eerste half jaar van de crisis voor stonden en vermijdt bijna krampachtig vingerwijzen en schuldvragen. Het rapport is niet hard, de feiten zijn hard.

Dat veel te weinig werd getest omdat de tests schaars waren, werd aan de bevolking verkocht met quasi-inhoudelijke smoezen. Dat broodnodige beschermingsmiddelen aan de ouderenzorg werden onthouden net zo. De studie waaruit moest blijken dat kinderen nauwelijks besmettelijk waren, was een farce. En bij de versoepelingen in de lente van 2020 werden noodzakelijke vereisten, zoals herstel van de gezondheidszorg en voldoende testcapaciteit, terzijde geschoven. De wrange vruchten plukken we nu nog.

Zo gaat het verder. Allemaal zaken die destijds al glashelder waren voor wie het wilde zien en geen wijsheid achteraf. Met dat verwijt is sowieso iets geks. Toen eerder om een evaluatie werd gevraagd – hard nodig bij een crisis die jaren duurt – was het mantra van kabinet en het OMT: doen we achteraf. Nu is het zover en luidt het verweer: achteraf is het makkelijk praten. Te meer onzinnig omdat de belangrijkste aanbeveling van de raad nu juist is om opener te zijn over onzekerheden en met veel meer verschillende scenario’s rekening te houden.

De raad, nog bezig met zijn onderzoek, zit eerder wat dicht op zijn onderwerp. Zo wordt de strategie van het kabinet om het virus rond te laten gaan tot de ziekenhuizen overvol waren als uitgangspunt genomen in plaats van ter discussie gesteld. Je ziet het ook aan de schroom om het over vermijdbare slachtoffers te hebben. Dijsselbloem spreekt liever van ‘schrijnende situaties’.

En het is vaak gissen naar verbanden. Een cruciale passage beschrijft dat bij deze crisis een staf onder voorzitterschap van de premier de leiding hoorde te nemen, maar dat Rutte deze stap nooit zette. Vervolgens besteedt het onderzoek veel aandacht aan figuren die dat gat vullen - De Jonge, het RIVM, het OMT - maar wat de repercussies zijn van Ruttes duikgedrag, daar gaat het niet meer over. Dus: laat anderen het werk opknappen en die vangen later nog de klappen voor je op ook. Defensieve reacties van De Jonge en enkele OMT’ers afgelopen week droegen hieraan alleen maar aan bij.

Hun gebrek aan reflectie is te begrijpen. Niemand van ons heeft doorgemaakt wat zij hebben doorgemaakt. Geheel tegen elke crisiswijsheid in hebben dezelfde mensen twee jaar ononderbroken onder hoge druk aan de knoppen gezeten. En dan ook nog besluiten genomen met gevolgen voor een heel land. Probeer zo maar eens om geen God-complex te ontwikkelen.

Een open debat wordt nog moeilijker door de dreigementen waarmee zij te maken hebben en door de aanvallen van fascisten. Wanneer Forum-Kamerlid Gideon van Meijeren Jaap van Dissel van leugens beticht, is dat slechts onderdeel van zijn sloopwerk aan de democratische rechtsorde en kun je moeilijk anders dan Van Dissel beschermen. Maar doe je dat, dan blijft diens problematische optreden in de coronacrisis onderbelicht.

Terwijl het wel nodig is om bijvoorbeeld de mythe te ontzenuwen dat het beleid werd ingegeven door ‘de wetenschap’. Van Dissel was in de eerste plaats een beleidsadviseur, met een troebele positie. Door hem gecomponeerde OMT-adviezen berustten op opvattingen van vooraanstaande deskundigen op deelgebieden en enkele zorgbestuurders. Of, zoals de onderzoeksraad schrijft: een advies van een wetenschapper is nog geen wetenschappelijk advies. Waarna je de consequenties er zelf weer bij moet bedenken.

Een eerste, mild-kritische recensie, die hebben we nu. Nog geen volwaardige evaluatie.