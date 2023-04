‘Het protest tijdens de lezing van Macron tekent vooral de viscerale haat tegen hem als politicus én als persoon’

Demonstranten verstoren de toespraak van de Franse president Emmanuel Macron. Beeld ANP

President Macron hield een toespraak over zijn visie op de toekomst van Europa, bijna 75 jaar nadat het Congres van Europa plaatsvond in Den Haag. Tijdens die bijeenkomst in 1948 bespraken intellectuelen en politici de Europese samenwerking, waar uiteindelijk de Europese Unie uit voort is gekomen. ‘Waar is de Franse democratie? Waar en wanneer zijn we deze verloren?', riep plots een man vanuit de zaal. Vervolgens rolden betogers een spandoek uit met daarop de tekst ‘president van geweld en hypocrisie’.

Hebben de demonstranten, die duidelijk verwezen naar de grootschalige en gewelddadige protesten over de nieuwe pensioenwet in Frankrijk, een punt?

Rudi Wester studeerde Franse taal en letterkunde, was jarenlang recensent van Franse literatuur en directeur van het Institut Néerlandais in Parijs:

‘President Macron van Frankrijk werd tijdens zijn serieuze toespraak – beleefd, in het Engels, omdat geen hond in Nederland meer Frans verstaat - voor het Nexus Instituut in Den Haag ruw verstoord door betogers. Macron bleef kalm en beheerst. Maar wat verafschuwde ik die opgeheven vingertjes! Hebben ze een klap van de tractor gehad? Een president van Frankrijk mag volstrekt democratisch een parlement omzeilen als hij bepaalde maatregelen ten behoeve van datzelfde Frankrijk wil doorvoeren. Natuurlijk, het was niet handig en hij had in Frankrijk zijn pensioenmaatregelen beter moeten uitleggen. Een communicatiefout. Maar geen geweld en hypocrisie. Stel dat premier Rutte in Parijs een toespraak over Europa zou houden en Franse betogers ontrolden een spandoek met de tekst: ‘Geweld en hypocrisie met uw toeslagenaffaire’? De wereld zou te klein zijn.’

Niek Pas is universitair docent Franse contemporaine geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en schreef onder meer over Macron en de nieuwe Franse revolutie:

‘Het protest was Frans radicalisme ten voeten uit. Inderdaad heeft de regering van premier Borne inzake de omstreden pensioenwet het parlementaire spel scherp en vooral ook versneld gespeeld, maar dit was binnen de constitutionele lijntjes. Daarnaast is politiegeweld in Frankrijk, pijnlijk genoeg, een oud en geïnstitutionaliseerd probleem. Hetzelfde geldt ook voor geweldpleging door een kleine activistische minderheid. Daar heeft Macron tot nu toe weinig aan gedaan.

‘Het protest van de drie betogers, Fransen die in Nederland studeren, tekent vooral de viscerale haat tegen Macron als politicus én als persoon. Nooit eerder werd een president uit de Vijfde Republiek zo intens verafschuwd. Voormalig bankier Macron belichaamt het grootkapitaal, behartigt de belangen der rijken en weigert hautain naar de noden van de gewone Fransen te luisteren. Overigens was zijn lezing over Europese strategische autonomie buitengewoon teleurstellend, vlak en technocratisch. Dankzij de reuring van de activisten werd deze smakeloze ‘macronade’ toch nog een beetje gekruid.’

Frederik Dhondt is hoofddocent rechtsgeschiedenis aan de Vrije Universiteit Brussel en Frankrijk-kenner:

‘Ik denk dat je ‘hypocrisie en geweld’ moet lezen als een reactie op het interview dat Macron aan TF1 en France2 gaf vlak na het inroepen van het befaamde artikel 49.3 van de Grondwet om zijn pensioenshervormingen zonder goedkeuring van het parlement door te voeren. Macron probeerde de betogers op een hoop te gooien met relschoppers, zoals de Trumpisten in Amerika dat ook doen. Macron had weinig sympathie voor de slachtoffers van geweld door de ordediensten. Tegelijk had hij het heel lang over noodzakelijke verbeteringen van de arbeidsomstandigheden... die hij de afgelopen zes jaar niét gerealiseerd heeft.

‘President Macron reikt de hand naar het middenveld of burgerpanels, wanneer het hem uitkomt. Als het belangrijk is, beslist hij zelf, alleen. Macron wil de pensioenen doorspoelen en beginnen aan nieuwe dossiers. De jongeren willen zo snel niet gaan. Ze klagen het verlies van hun illusie aan: Macron heeft geen andere politieke cultuur gebracht, maar wel veel holle woorden.’