Het protest in Iran is massaler dan ooit, maar Teheran zet onwrikbaar de hakken in het zand

Iraanse demonstranten blijven hun nek uitsteken, maar de reactie van het regime maakt duidelijk dat niemand een snelle omwenteling hoeft te verwachten.

Het is moeilijk om je bij de protesten tegen het Iraanse regime niet te laten meeslepen door een voorzichtig gevoel van optimisme. Natuurlijk, het Iraanse apparaat staat stevig in zijn schoenen, en ook bij eerdere protestgolven (in 2009 en 2019) heeft het niet gewankeld, maar toch is er die onwillekeurige hoop dat het dit keer anders zou kunnen zijn.

Allereerst omdat vrouwen nu massaal de straat opgaan en hun eisen centraal stellen. De woede begon dan ook bij een vrouw: de Koerdische Mahsa Amini, die door de zedenpolitie was gearresteerd omdat haar hoofddoek niet goed zat en daarbij zo hard werd geslagen dat ze het niet overleefde. Het leidde tot een opstand waarbij vrouwenrechten voorop staan, iets dat niet eerder is gebeurd in Iran.

Daarnaast komen verschillende bevolkingsgroepen in alle regio’s naar buiten, en ook dat is nieuw. Vroeger kwamen deze groeperingen ieder voor zich in verzet, maar nu stellen ze allemaal dezelfde politieke, economische en sociaal-culturele eisen: een einde aan de armoede, de ongelijkheid en de kledingvoorschriften, en het recht om vrijuit te spreken.

Bekendheid biedt geen bescherming

Dan is er het bewonderenswaardige uithoudingsvermogen van de demonstranten. Keer op keer worden ze neergeslagen en opgepakt, maar de Iraniërs blijven protesteren, en telkens staat er weer staat er iemand op die tot ver buiten Iran tot de verbeelding spreekt. Een klimster bijvoorbeeld, die tijdens een wedstrijd in Zuid-Korea zonder hoofddoek klom. Of een voetbalelftal dat tijdens het WK weigerde het nationale volkslied te zingen. Dit zijn uitermate dappere uitingen van protest, want bekendheid biedt in Iran nauwelijks bescherming. Het huis van de familie van de klimster bijvoorbeeld is met de grond gelijk gemaakt, en ook prominente actrices zijn gearresteerd nadat zij op sociale media hun hoofddoek hadden afgedaan.

Toch blijven Iraniërs onvermoeibaar vragen om verandering: symbolen van de regering worden in brand gestoken (zoals het ouderlijk huis van de vader van de Iraanse revolutie, ayatollah Khomeini), en op filmpjes die op sociale media zijn geplaatst, zie je jongeren de tulbanden bij geestelijken van het hoofd slaan. Arbeiders, bazaarhandelaren en hele fabrieken gaan met tussenpozen in staking, wat doet denken aan de tactieken die in 1979 werden gebruikt om de sjah ten val te brengen.

Scheurtjes in de marge

Maar het regime zet de hakken in het zand en slaat snoeihard terug. Er wordt met scherp geschoten op demonstranten, en duizenden mensen zitten in de gevangenis. De afgelopen dagen zijn er twee demonstranten geëxecuteerd, en er wordt gevreesd voor een golf van executies. Het regime vertoond misschien wat scheurtjes in de marge, maar de harde kern is eensgezind. De honderdduizenden leden van de Revolutionaire Garde (een elitekorps dat nauw is verweven met de economie) zal het systeem, waar zij alles aan te danken hebben, blijven verdedigen.

Een snelle omwenteling hoeft dus niemand te verwachten, al blijft de voorzichtige hoop bestaan dat de protesten uiteindelijk tot verandering kunnen leiden. De tegenstelling tussen de hardliners aan de top, en de overtuiging van de mensen die het tegen hen opnemen, wordt met elke arrestatie en elke dode zichtbaarder.