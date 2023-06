Michael Jackson tijdens een optreden in 1988. Beeld AP

Het probleem met Wiersma is dat hij inhoudelijk zo goed bezig leek te zijn. Dilemma: een klootzak die goede dingen doet. Ons brein kan dat lastig accepteren.

Wat als je de muziek van de Michael Jackson eigenlijk steengoed vindt? Wat als DWDD je favoriete programma was? Wat als de zijnsfilosofie van Martin Heidegger je omver blaast, tot je ontdekt dat hij een overtuigde nazi was? Wat als Kevin Spacey in The Usual Suspects een briljant acteur is? De reflex is om ofwel het nare karakter te nuanceren (zoals lezersreacties deden over Wiersma), ofwel de kwaliteit ter discussie te stellen.

De complexe werkelijkheid is dat onprettige personen grote werken kunnen verrichten. Die twee staan los van elkaar en moeten los worden beoordeeld. Wiersma’s gedrag was onacceptabel. Thriller is nog steeds de beste plaat aller tijden.

Jelle van Dijk, Utrecht

Goede doelen

Als antwoord op de Brief van de Dag van Eveline Koper, die klaagt over de goededoelendeurlopers: ja, het kan anders. In ons dorp krijgen we één keer per jaar een lijst met negentien goede doelen in de brievenbus. Je bepaalt zelf hoeveel je geeft aan elk doel en maakt het bedrag over. De stichting verdeelt de bedragen vervolgens over de goede doelen. Er komt dus niemand meer aan je deur.

Ardien Ophof, Berlicum

Poldermodel

Lodewijk de Waal wil dat de inflatie van het woord ‘poldermodel’ stopt. In zijn ingezonden brief hierover gebruikt hij het woord ‘moesjawara’ als kwalificatie van het overleg om tot een landbouwakkoord te komen. Ik moest de betekenis van dit woord opzoeken: eindeloos beraadslagen afgeleid van het maleise ‘musyawarat’ dat beraadslaging, beraadslagen betekent.

Ook hier is sprake van inflatie van een woord: uit het stoppen van de onderhandelingen door LTO blijkt immers dat de onderhandelingen juist niet éíndeloos geduurd hebben.

Rudy Schreijnders, Maarssen

Schiphol

Spot on, die column van Bert Wagendorp over Schiphol. Terechte observaties. Terwijl de heer Wagendorp ook weleens halve waarheden debiteert. Zo noemde hij ooit in een column de folkrockgroep Fungus langharig en werkschuw. Dat klopte maar voor de helft. We hadden inderdaad lang haar. Maar de inkomsten van de band waren te weinig om van te leven. Ik studeerde Nederlands in Amsterdam en bekostigde mijn studie als werkstudent bij de inkooporganisatie van de boekhandel, Fred Piek, de zanger, was boekhouder bij Ingersoll Rand, Koos, de bassist, was instrumentmaker bij Unilever, onze gitarist Sido Martens was journalist te Leeuwarden en de drummer Louis de Bij was in die tijd de meest gevraagde studiodrummer.

Kortom: werkschuw? Maar mijn gereserveerdheid is vrijwel verdwenen na zijn Schipholverhaal. Top.

Kees Maat, Uithoorn

KLM

Na lezing van het interview met staatsagent voor de KLM Jeroen Kremers moest ik denken aan een uitspraak lang geleden van mijn moeder: ‘Leen een ton en de bank is de baas over jou. Leen een miljoen en jij wordt de baas over de bank.’

Jan Tolsma, Leiden

Orka’s

De drie orka’s die het Nederlandse zeilteam JAJO in de Ocean Race hebben aangevallen zijn de extinction rebellions van de oceaan.

Evelien de Haan, Nijmegen

Stampvoetend kind

VVD-verliest opnieuw ‘een politiek talent’, schrijft de Volkskrant. Sophie Hermans schrijft dat we ‘een uitstekende minister verliezen’. Hoe kan iemand die zo in opspraak is door intimiderend of – nogal eufemistisch – ‘onplezierig gedrag’, een politiek talent zijn of een uitstekende minister? Is de manier waarop een minister zijn werk doet, hoe hij omgaat en communiceert met mensen niet juist onderdeel van het competentieprofiel dat gevraagd wordt in de politiek? Een hork die schreeuwend met deuren slaat is geen politiek talent of uitstekende minister, maar een stampvoetend kind dat nog veel moet leren over zelfreflectie.

Sally Mometti, Badhoevedorp