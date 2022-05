Het probleem met mijn telefoon werd veroorzaakt door mijn, nu ja, zwakke wachtwoord: 0000

Als de politie even lang zou doen over het nemen van vingerafdrukken als ik, zou de wereld onveiliger zijn dan die is. Hoe ik ook op die telefoon drukte, het rotding accepteerde mijn vingerafdruk niet. Het kan zomaar dat u zich nu afvraagt: waarom had dat schermpje jouw vingerafdruk nodig?

Het begon met een software-update op de Samsung die wordt beheerd door mijn werkgever en die tot gevolg had dat ik geen werkgelateerde apps meer kon gebruiken, en daarvoor heb ik dat rotding juist. Ik belde met de servicedesk en viel gelukkig in handen van de eindeloos geduldige Antwerpse systeembeheerder Jonas. Na enig onderzoek ontdekte die dat het probleem werd veroorzaakt door mijn, nu ja, zwakke wachtwoord: 0000.

Nu kunt u zich afvragen: welke halvegare houdt er het wachtwoord ‘0000’ op na? In mijn geval was het een combinatie van gemakzucht en het idee dat het handig is voor omstanders als je op de fiets wordt aangereden. Ik ken een verhaal van iemand die bewusteloos op de eerste hulp belandde en wiens familie niet kon worden ingelicht omdat de hulpverleners niet in zijn telefoon konden. 0000 is het eerste wat een vreemde probeert, daarna 1234.

Jonas adviseerde in plaats van een wachtwoord een vingerafdruk te nemen: die vergeet je niet en als je buiten bewustzijn bent kan iemand anders je vinger tegen je telefoon houden. Maar eerst moet je bij bewustzijn die vingerafdruk invoeren. Na vijf minuten was het mij nog niet gelukt, na tien minuten evenmin. Die eindeloos geduldige Jonas liep centimeter voor centimeter na wat ik zat uit te spoken en ontdekte toen dat ik niet zozeer mijn vinger verkeerd bewoog als wel in het verkeerde vakje zat te vegen. Ik vertelde hem dat ik vorig jaar een tijdlang niet doorhad dat je met de voorkant van zo’n rottelefoon geen QR-code kunt scannen.