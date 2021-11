Het probleem is opnieuw de dubbelhartige boodschap van het kabinet

Beeld ANP / ANP

Eén les uit uit anderhalf jaar coronacrisis lijkt het kabinet nu dan toch te leren: de termijn waarop besloten wordt of er meer maatregelen nodig zijn, is dit keer aanmerkelijk korter dan voorheen: eind volgende week al. Dat is niet onbelangrijk, want bij exponentiële groei in de besmettingscijfers, kan enkele dagen wachten het probleem in de ziekenhuizen aanzienlijk vergroten. Dat mag niet nog een keer gebeuren.

Veel meer positieve punten in de crisiscommunicatie van deze week zijn er niet aan te wijzen. Het grootste probleem is de dubbelhartigheid van de boodschap die de ­bewindslieden Rutte en De Jonge dinsdagavond probeerden over te brengen op de natie. Enerzijds ‘leven we in een land waarin iedereen recht heeft op een vrije keuze’ en ‘mag niemand worden buitengesloten’, anderzijds werden daarna maatregelen aangekondigd die er in de praktijk ­gewoon op neerkomen dat het leven van het ongevaccineerde deel van de bevolking zo ingewikkeld mogelijk moet worden gemaakt. Uiteraard in de hoop dat veel mensen zich alsnog bij de vaccinatiestraten gaan melden.

Dat kan de strategie zijn, maar zolang het kabinet er niet eerlijk over is, ontstaan er steeds opnieuw warrige debatten over nut en noodzaak van de maatregelen. Het is bijvoorbeeld moeilijk om vol te houden dat mensen op terrassen of toeschouwers bij de buitensport een grote kans lopen op besmetting. En omdat iedereen dat weet of instinctmatig aanvoelt, zien te weinig mensen het nut in van co­ronapassen in de buitenlucht en valt het draagvlak alweer onder zo’n maatregel weg nog voordat die is ingevoerd.

Daarbij helpt het ook niet dat élk Nederlands corona­debat verzandt in een discussie over handhaving. Er is geen maatregel te bedenken of er staat een burgemeester op die openlijk betwijfelt of daarop wel gecontroleerd kan worden, doorgaans vanwege een acuut gebrek aan agenten of boa’s. Alsof handhaving alleen mogelijk is als je elk café elke avond controleert. Met gerichte steekproeven werkt het ook, mits op overtredingen ook maatregelen volgen. Ook in Amsterdam gaat de horeca zelf heus wel contro­leren zodra burgemeester Halsema één café voor straf een week sluit.

Met een kabinet dat geen open kaart speelt en lokale ­bestuurders die opzichtig aarzelen met handhaven, gaan we nog heel moeizame coronamaanden tegemoet.