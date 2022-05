Het probleem bij een fusie is het hoge percentage miereneukers in de linkse kerk

Zaterdag 11 juni is het zover, dan wordt duidelijk of het wat wordt met een fusie tussen GroenLinks en de PvdA. GroenLinks maakt die dag de uitslag van een referendum onder de 33 duizend leden bekend, over de vraag of ‘het wenselijk is dat GroenLinks een gezamenlijke Eerste Kamerfractie met de PvdA vormt’. En de PvdA houdt die dag haar jaarlijkse congres. In Nieuwegein kunnen de leden stemmen over een RoodGroene Eerste Kamer-fractie.

Eén nee is voldoende om aan alle ideeën over samenwerking een eind te maken en PvdA en GroenLinks te veroordelen tot een bestaan in de marge. Twee ja’s veranderen het politieke landschap. Dus er staat iets op het spel.

Dat blijkt ook op de opiniepagina’s van de Volkskrant. Na het openingssalvo van Frans Timmermans (PvdA, Brussel) en Marjolein Moorman (PvdA, Amsterdam), die pleitten voor ‘de bittere noodzaak van een linkse doorbraak’, kwamen ook de tegenstanders aan bod, zoals Huub Bellemakers (GL, Nijmegen) en Femke Roosma (GL, Amsterdam). Laatstgenoemden vrezen dat een fusie ten koste zal gaan van de kernwaarden van GroenLinks, ‘in de linkerbovenhoek van het politieke spectrum’.

Het grote probleem bij een fusie van progressieve partijen is het hoge percentage miereneukers in de linkse kerk. Bij het CDA slaagden ze er destijds uit electorale overwegingen zelfs in de gezworen vijanden, katholieken en protestanten, te verenigen. Bij de VVD zouden ze bereid zijn te fuseren met wie dan ook, als ze daarmee de hypotheekrente-aftrek konden redden of de maximale snelheid op 130 kilometer konden houden.

De rechterbovenhoek van het politieke spectrum is pragmatisch en weet hoe je iets kunt bereiken: door macht te veroveren. Als dat moet door de handen ineen te slaan, dan doen ze dat. Links kent dat niet; het is principieel en zoekt bij voorkeur de zeven verschillen in plaats van de 1001 overeenkomsten. Volgens Bellemakers en Roosma denken beide partijen bijvoorbeeld heel anders over de kwestie ‘Lelystad Airport’.

Dat zal wel, maar als je Lelystad Airport de nek wilt omdraaien heb je politieke macht nodig. PvdA (9 zetels) en GroenLinks (8) zijn inmiddels machteloze splinterpartijtjes met tanende invloed. Een fusie zou volgens een peiling uit 2020 leiden tot een partij die groter is dan de som der delen – binnen zo’n partij moeten ze dan maar gaan uitvechten wat ze van de polderluchthaven vinden. In Nederland vinden we dat binnen een politieke partij iedereen hetzelfde moet vinden, maar dat is een misverstand. Eén partij kan onderdak bieden aan verschillende opvattingen over de beste weg naar het aards paradijs. Die weg begint bij macht.

De verkiezingszege in Amsterdam heeft ze bij de PvdA weer zelfvertrouwen gegeven – en de peilingen zitten een zeteltje of twee in de lift: meteen zie je de weerstand tegen het elitaire GL groeien. In hun dromen zijn PvdA’ers nog altijd lid van een grote, invloedrijke, arrogante machtspartij.

Tegenstanders van een fusie doen in beide partijen precies waarop rechts hoopt: ze proberen een fusie tegen te houden.

Veel linkse kiezers staan al een paar verkiezingen in de kou – ze weten dat hun stem terechtkomt bij een goedbedoelende mini-partij die niks voor elkaar krijgt. Alleen al om een eind te maken aan hun leed, zouden PvdA’ers en GL’ers op 11 juni voor een fusie moeten stemmen.

Job Cohen (PvdA) zei daar een tijdje geleden over: ‘Verzin een nieuwe naam en dan hopsakee.’

Vooral dat ‘hopsakee’ vond ik in de roos. ‘Vooruit met de geit’ had ook gekund.