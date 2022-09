Het potentieel van waterstof is gigantisch, ook voor de landbouw

Tijdens de oliecrisis in de jaren zeventig moesten we op school een opstel schrijven over de toekomst van energie. Dat van mij ging over waterstof: voor mij was dat de toekomst. Het rapport van de Club van Rome was net het jaar ervoor verschenen en ook voor een puber was het niet moeilijk te begrijpen dat we zo snel mogelijk van de olie af moesten. De zon levert in potentie meer dan genoeg energie, en waterstof is de ideale drager om energie van de plek waar het geproduceerd wordt te brengen naar de plek waar het gebruikt wordt.

Waterstof heeft me sindsdien nooit meer losgelaten, maar doordat het maatschappelijke en politieke klimaat er absoluut niet rijp voor was, bleef het lang sluimeren. In het begin van deze eeuw leek het er even van te komen, maar toen Tesla in de Verenigde Staten de elektrische auto volop in de schijnwerpers zette, was de kans weer verkeken. Met waterstof kreeg je geen voet tussen de deur.

Ondertussen groeide ons landbouwbedrijf verder door en juist omdat wij voor voer en het grootste deel van de mest zelfvoorzienend zijn, begon het meer en meer te knagen dat we jaarlijks wel tot 70 duizend liter diesel moesten aankopen om het werk gedaan te krijgen. Rijden op accu’s biedt immers geen oplossing voor de zware tractie in de landbouw.

Waterstoftractor

Tot een jaar of drie geleden overal ineens het woord ‘waterstof’ opdook. Zelfs toenmalig minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) sprak erover. Ik heb toen meerdere tractorfabrikanten benaderd met het idee om een waterstoftractor te ontwikkelen. De meesten zeiden meteen nee: geen markt voor. De ingenieurs van de Duitse fabrikant Claas waren weliswaar enthousiast, maar ook hier zei de directie uiteindelijk nee.

Niet getreurd, samen met een paar oud-studenten die al langer met een start-up voor een elektrische tractor aan het experimenteren waren, kwamen we tot het concept voor een waterstoftractor. Toen kort daarna coronaherstelfondsen in het leven werden geroepen, zagen we onze kans schoon en kregen we een subsidieaanvraag gehonoreerd voor zowel een waterstoftractor als voor de opwekking van waterstof.

De trekker kon gebouwd worden, de techniek ontwikkeld en nu rolt volgende maand de allereerste échte waterstoftractor ter wereld uit de werkplaats in Arnhem.

Vuilstort

Om de waterstof zelf groen op te wekken hebben we een convenant gesloten met onze buren, die op de voormalige vuilstort een 15 hectare groot zonnepark aanleggen. Toen we vorig jaar de plannen daarover maakten was de energiemarkt nog overzichtelijk. De marktprijs voor stroom varieerde tussen de 3 en 4 cent per kilowattuur, door SDE-subsidie (Stimulering Duurzame Energieproductie) aangevuld tot circa 9 cent, wat een sluitende exploitatie voor het zonnepark oplevert.

Inmiddels is de markt voor fossiele energie op hol geslagen en ruiken ook producenten van groene energie hun kans om flink te cashen, hoewel de productiekosten van groene stroom niet zijn gestegen. Onze buren, voor 100 procent een overheidsbedrijf, kunnen nog steeds voor 9 cent stroom produceren, maar bieden het nu aan voor 34 cent per kilowattuur.

Op het ministerie van Economische Zaken geven ze nog niet thuis op de vraag waarom hier geen stokje voor wordt gestoken. Maar zo gaan we de energietransitie niet voor elkaar krijgen.

Doorbraak

Dat fossiele energie zo duur is geworden is vervelend voor de portemonnee van de consument, maar het is tevens dé kans om een doorbraak te forceren in de transitie naar waterstof. Als van tegen kostprijs geproduceerde groene stroom waterstof wordt gemaakt, dan kan die waterstof op dit moment in prijs concurreren met dieselolie. Dit is dus hét moment om de transitie in gang te zetten. Het kabinet en ook de Europese Commissie focussen te veel op het betaalbaar houden van fossiele energie en te weinig op de winst die er nu met groene stroom gemaakt wordt.

Daarom doe ik hierbij een oproep aan minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) om het ijzer nu te smeden en in te grijpen in de markt voor groene energie. Dit is een volkomen kunstmatig gevormde, losgeslagen markt, waar cowboys, die eerst dankzij overheidsgeld konden investeren in groene energie, nu erop uit zijn zoveel mogelijk winst te maken. Groene energie mag niet langer boven de kostprijs verkocht worden. Op deze manier frustreert de minister met behulp van zijn eigen SDE-subsidie de energietransitie.

Tom Saat is een biologisch-dynamische boer te Almere en in de maand september gastcolumnist op Volkskrant.nl.