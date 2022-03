Het Pinkpop-concert van de Foo Fighters toont de troostende kracht die livemuziek kan hebben

In 2011 deed ik voor een andere krant verslag van Pinkpop. Het was het einde van een lang festivalweekend: mijn collega en ik hadden Coldplay al gezien, net als Elbow en The Manic Street Preachers. Het was wel mooi geweest en het zou toch gaan regenen. We waren moe, hadden genoeg stukjes geschreven en behoefte aan fatsoenlijk eten en een douche. De Foo Fighters zouden Pinkpop afsluiten. Maar goed, mijn collega had ze vaak genoeg gezien en ik vond hun muziek niet bijzonder. Terwijl de eerste druppels naar beneden kwamen, besloten we huiswaarts te keren.

Eenmaal thuis klapte ik mijn laptop open en zette ik, voor de vorm, nog even de livestream van Pinkpop aan. De Foo Fighters speelden twee uur lang alsof ze daarna nooit meer zouden optreden. Regendruppels stonden op de camera, het publiek was doorweekt, verkleumd en moe. Maar het kon niemand iets schelen, want de energie en het plezier, de aandacht en het enthousiasme waarmee de band over het podium scheurden konden de koudste botten warm maken.

Het concert staat nog steeds in zijn geheel op YouTube en is een bindende kijktip. In zekere zin is het een hommage aan zichzelf: een twee uur durende, manische demonstratie van de troostende en vitaliserende kracht die livemuziek kan hebben. Dit optreden bleek voor mij het begin van een kortstondige, maar hevige liefde voor de Foo Fighters. Blijkbaar hoef je iets niet per se goed te vinden om ervan te houden, of hoef je niet ergens van te houden om het goed te vinden.

Taylor Hawkins tijdens een concert op Pinkpop in 2011. Beeld NPO

Een hoogtepunt is als drummer Taylor Hawkins het door hem zelf geschreven Cold Day In The Sun zingt. Even is niet Dave Grohl het centrum van de aandacht, maar Hawkins – gelijke delen lach, zweet en wapperende haren. Hij speelt en zingt met volledige overgave. Ergens halverwege het lied, als de gitaren even stilvallen en de band op adem komt voor het slotstuk, gaat Dave Grohl (nog meer zweet, nog meer haren) achter Taylor staan en buigt hij zich over hem heen om als tweede stem in de microfoon mee te zingen. Taylor blijft rustig het ritme aangeven en merkt dan, tussen het zingen door, even op: ‘I feel Dave’s dick on my back’. Daarna ramt Taylor op de drums en volgt er nog één glorieuze, vlammende gitaarsolo, die zelfs de kaalste rockhater tot een voorzichtig headbangen zal doen verleiden.

Ik moest, toen zaterdag bekend werd dat Taylor Hawkins was overleden, meteen aan dit concert denken en aan dat moment. Aan dat beeld van die vrolijke, enthousiaste surfdude-drummer met zijn grijns van oor tot oor. Aan het tomeloze plezier, de zelfspot en de aanstekelijke positiviteit die de Foo Fighters, waarvoor Taylor zo bepalend was, altijd hebben uitgestraald.

‘Hij is een geweldige drummer’, zegt Dave Grohl tijdens dat optreden op Pinkpop over Taylor, vlak voordat hij Cold Day In The Sun inzet. ‘Hij is fucking awesome. En ik ben blij dat hij onderdeel is van deze band.’