‘Het perfecte plaatje in Argentinië’, de fotowedstrijd voor BN’ers, mag nog wel wat Argentijnser

De acht deelnemers van Het perfecte plaatje in Argentinië worden danig, bijna jaloersmakend in de watten gelegd. ‘De hele Atlantische Oceaan overgevlogen’ (ronkt presentator Tijl Beckand) naar de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires. Allemaal een professionele Nikon-camera met een mooie set lenzen (of was nou Canon de sponsor?, sorry – het merk komt nauwelijks in beeld). Hotel in een hippe buurt. Praktische bijstand van Beckand en beoordelingen door de gelouterde entertainmentfotograaf William Rutten. Die jureert het werk van de acht Bekende Nederlanders, die hun talent op fotografiegebied in competitieverband exploreren.

Het perfecte plaatje in Argentinië, met links fotograaf William Rutten en rechts een door Daphne Bunskoek gemaakte foto. Beeld RTL 4

De afvalrace in Argentijns decor van het RTL 4-programma heeft een aangename combinatie van amicale meligheid (die iedere BN’er in groespverband in het DNA zit), een zekere scoringsdrift (niemand wil als slechtste worden beoordeeld) en enige educatie in de fotografie. Niet alleen techniek en compositie, ook onderwerpkeuze, decor, improvisatie komen aan de orde.

In de eerste aflevering van dit seizoen zijn er twee opdrachten: een straatfoto maken met Argentijnen in hun dagelijks leven. En: met een model een zilveren design-sieraad laten shinen – de naam Argentinië is immers afgeleid van argentum, latijn voor zilver. Nou ja, het is een draadje.

Er zit vaart in de opdrachten, een uur per deelnemer voor de perfecte straatfoto. De BN’ers gaan in koppels op pad, met als complicerende factor dat ze een local op de foto moeten vervangen door hun gelegenheidspartner. BN’er doet voor de camera alsof hij Argentijn is, dus. Daphne Bunskoek (presentator) vermomt zich op aanwijzing van Thomas Berge (zanger) op een terras als serveerster. Babette van Veen (actrice en zangeres) fotografeert Renée Soutendijk (actrice en filmicoon) in de spiegel van een dameskapsalon, die op haar beurt haar maatje Babette vastlegt als zwerver, liggend op een stuk karton.

Die geforceerde drang om de BN’ers in het kader te duwen – in het programma misschien hun raison d’être – doet althans in deel 1 afbreuk aan Het perfecte plaatje. Waarom zou het contact tussen een fotograferende BN’er en een local niet tot een interessante ontmoeting en dito foto kunnen leiden? Als je dan toch die hele oceaan overvliegt, waarom dan niet iets meer culturele kruisbestuiving?

Neemt niet weg dat het, in het kielzog van genoemde BN’ers en Jochem van Gelder (presentator), Roxanne Kwant (online personality), Tim den Besten (programmamaker) en Maurice Lede (presentator), vrolijk zwerven is door de Zuid-Amerikaanse wereldstad. Willig plooien de Argentijnen zich naar de soms bizarre verlangens van de fotografen. Als er een even een motor wil lenen om een BN’er als koerier te laten figureren. Of als een vrouw die een hond uitlaat het verzoek krijgt een BN’er aan een riem over straat te laten kruipen, alsof die haar tweede hond is.

Niemand wordt na aflevering 1 ‘linea recta’ naar huis gestuurd, zoals Beckand vooraf dreigde. Het houdt de spanning, die alleszins draaglijk is, er nog even in.