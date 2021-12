Het parlement raakt steeds verder versnipperd. Is dat iets typisch Nederlands?

Kamervoorzitter Vera Bergkamp in gesprek met fractievoorzitters. Beeld ANP

Met negentien fracties is de Tweede Kamer nog nooit zo versnipperd geweest. Na de verkiezingen haalden zeventien partijen een zetel, een historisch record, maar door afsplitsingen van de groep Van Haga en Pieter Omtzigt kwamen er nog twee partijen bij. (Liane den Haan splitste zich ook af, maar aangezien 50Plus maar één zetel had, kwam er daardoor geen extra partij bij.) Het gevolg van die versnippering is dat kleine fracties vaak de tijd en ondersteuning ontberen om alle ministers te controleren. Kent onze parlementaire geschiedenis eerdere perioden van versnippering? En hoe gaat het in andere landen?

De versnippering van het Nederlandse parlement is al langer gaande. In 1982 werden er al eens twaalf partijen verkozen, een aantal dat in 1994 werd geëvenaard. Deze uitslagen werden pas in 2017 (dertien partijen) en dit jaar overtroffen. In 1982 deden de voorlopers van GroenLinks – CPN, PSP, PPR en de Evangelische Volkspartij – nog apart mee. In 1994 bestond de ChristenUnie nog niet en behaalden GPV en RPF allebei zetels. Na versnippering van het parlement klitten partijen soms weer bij elkaar om hun machtsbasis te vergroten. Vandaar dat in tussenliggende jaren soms ook maar negen partijen de kiesdrempel behaalden.

Soms krijgt de versnippering van het parlement ook na de verkiezingen een extra impuls als dissidente partijleden zich afsplitsen. De drie afsplitsingen na de recente verkiezingen lijken er veel, maar in 2006 en 2014 waren het er meer. Veel afgesplitste politici weten nadien op eigen benen geen zetel te behalen, maar sommige slagen er wel in. Geert Wilders, die in 2004 bij de VVD vertrok, is met zijn PVV de bekendste. Maar ook de PPR (in 1968 vertrokken bij KVP) en Denk (in 2014 weg bij PvdA) waren succesvolle doorstarts van afsplitsingen.

Vooral jonge partijen lopen snel leeg. De PVV telt zes afsplitsingen, maar Tweede Kamerleden Brinkman, Bontes en Van Klaveren keerden niet op eigen kracht terug. Ook bij de LPF (zes afsplitsingen) en de ouderenpartij AOV (vier keer) was er flinke leegloop.

Door de versnippering en het verlies aan zetels bij grote partijen blijven Kamerleden minder lang in het parlement. In maart 2021 werden er 60 nieuwe parlementariërs verkozen, maar dit is geen record. In 2002 kwamen er na de Fortuynrevolte en de sterke opmars van LPF en het CDA 63 nieuwe Kamerleden binnen.

De huidige Kamerleden hebben samen gemiddeld zo’n 1.700 dagen ervaring, bijna vijf jaar dus. De zittingsduur schommelt nu al een jaar of twintig tussen de vier en zes jaar, en is altijd iets langer als verkiezingen langer geleden zijn. De dalende trend lijkt daarmee voorbij: in de jaren zestig had het gemiddelde Kamerlid nog ruim negen jaar ervaring.

De versnippering in veel andere landen is aanzienlijk kleiner. Dat heeft met kiesstelsels te maken, maar veel landen tellen verhoudingsgewijs ook meer controleurs van het kabinet. Nederland heeft 150 zetels op een bevolking van 17,4 miljoen inwoners. Elk Kamerlid representeert daarmee zo’n 116 duizend inwoners (niet kiesgerechtigde kinderen meegeteld).

Alleen in Duitsland en Spanje moet een Kamerlid zich voor nog meer burgers hard maken. België, Portugal, Italië en Frankrijk hebben daarentegen verhoudingsgewijs meer parlementsleden per miljoen inwoners dan Nederland. Zoals het de bakermat van de democratie betaamt, telt Griekenland het hoogste aantal parlementszetels: 300 op 10 miljoen inwoners. De Tweede Kamer zou volgens deze Griekse norm uit 500 Kamerleden moeten bestaan. Wellicht is er zo meer te controleren, maar het is ook niet uit te sluiten dat de versnippering aan partijen dan nog groter wordt.