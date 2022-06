Het overheidsfalen in Groningen is zo Nederlands dat inburgeraars er les in zouden moeten krijgen

Toen Eric Wiebes in 2017 rondkeek in het door gaswinning ontwrichte Groningen en de woorden ‘dit is een Nederlands overheidsfalen van on-Nederlandse proporties’ sprak, was dat overal in het nieuws. Omdat zo’n uitspraak verwachtingen en verplichtingen schept, Wiebes was immers in die tijd de minister die het gas in portefeuille had in het derde kabinet van Mark Rutte. Al waren veel Groningers toen al zo murw geslagen dat ze niet veel verwachtingen meer koesterden.

Ik noteerde de uitspraak in een boekje met wonderlijke uitspraken, omdat in dat ‘on-Nederlands’ de opvatting besloten lag dat de overheid hier normaal gesproken zelden faalt en zeker niet grotelijks. Dat leek me betwistbaar, en bovendien: de zaak Groningen is zo Nederlands dat ze haar zouden moeten opnemen in de cursussen inburgering.

Maandag beginnen de openbare verhoren van de parlementaire enquête naar de gaswinning, en dan zullen ongetwijfeld al die heel erg Nederlandse elementen langs komen.

Zoals: de overheid-koopman die al gauw na de eerste gasvondsten in 1959 ontwaakte, de geur van ongekende winsten achterna snelde, en derhalve helemaal geen zin had in allerlei vervelende waarschuwingen voor risico’s (in 1963 verscheen al in het Nieuwsblad van het Noorden een artikel onder de kop ‘We moeten denken aan een bodemdaling na gaswinning’, zo memoreert Wendelmoet Boersema in haar boek Gronings goud).

Het zwak ontwikkelde kompas bij het kiezen van geopolitieke partners, waardoor Nederland zich met haar, huid en infrastructuur (de gasrotonde!) heeft uitgeleverd aan Russische gaspartners, dringende adviezen om het vooral níét te doen van de Amerikanen ten spijt.

De publiek-private constructie die werd opgetuigd en ‘het gasgebouw’ ging heten, want in Nederland is men dol op samenwerkingen die half commercieel, half voor het algemeen belang zijn. De daaruit voortgevloeide onduidelijkheid over wie waar verantwoordelijk voor is heeft tot jarenlang gemarchandeer geleid over waar de rekening heen moest. Ondertussen, zo vertelt Jan Kamminga, die een tijdlang een Dialoogtafel heeft geleid, in het boek De gaskolonie, van drie NOS-journalisten, werd je doodgegooid met veiligheidsprotocollen van Shell (niet telefoneren tijdens het autorijden, altijd verplicht de trapleuning vasthouden in het NAM-gebouw). En ondertussen wel Groningers in gevaar brengen.

Het onvermogen van de overheid om af te wijken van het script en de koers te verleggen wanneer blijkt dat burgers aantoonbaar in de knel zijn geraakt. Zelfs als hun huizen dreigen in te storten, of hun levens verwoest zijn. Vervolgens vragen ze zich bij de overheid handenwringend af waarom de mensen toch zo vervelend doen en zo argwanend staan tegenover de overheid.

De neiging tot pappen, nathouden, polderen, heel lang praten, nog een rapport, nog een onderzoek maar nu zorgvuldig, nog een studie en dan héél zorgvuldig, nog meer praten. Misschien om echt op z’n allerzorgvuldigst te werk te gaan, misschien om beslissingen die mogelijk geld kosten zo lang mogelijk uit te stellen. En de daaraan gekoppelde ontstellend Nederlandse neiging om alles te institutionaliseren in dialoogtafels, interventieteams, adviescolleges, technische commissies, toezichtsorganen, onderzoeksbureaus, nationale coördinatoren, et cetera. Alles met een eigen afkorting.

De veerkracht van getroffen Groningers. De onderlinge solidariteit. De strijdlust en het niet aflatende doorzettingsvermogen waarmee de overheid keer op keer op haar falen en verantwoordelijkheden is gewezen. Gelukkig is ook dat heel Nederlands.