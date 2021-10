Ik liep door de Nationalestraat in Antwerpen, voelde ineens wafelzin opkomen, en stopte bij wafelhuis/ijssalon Van Hecke: ‘het oudste ijssalon van Antwerpen, waar traditie en glimlach u samen aangeboden worden’.

Zelf zeg ik ‘de ijssalon’, maar ik vond ‘het ijssalon’ eigenlijk beter klinken, als of het hier ging over een etablissement met cachet.

En dat was ook zo; ik stapte de vorige eeuw binnen. Binnen was alles bruin, ik denk van toen er nog gerookt werd. Alleen het pinapparaat was van nu. Er zaten tien Vlaamse ouderen met elkaar te keuvelen aan een tafel, ze aten wafels met ‘kriekjes’. Ze hadden de rust over zich van mensen die geen verrassingen verwachten.

Later las ik dat de zaak in 1969 voor het laatst is verbouwd. Er zijn geen plannen voor modernisering. Dit is wat het is.

Het is moeilijk te zeggen of de ambiance een rol speelde, maar die wafel! De lekkerste die ik ooit at.