Het ouderwetse thatcherisme van Truss is precies waar Groot-Brittannië geen behoefte aan heeft

Wie dacht dat Groot-Brittannië onder Boris Johnson het toppunt van bestuurlijke roekeloosheid had bereikt, komt bedrogen uit. Zijn opvolger, bijgenaamd de menselijke handgranaat, is erin geslaagd de economie van het land met een simpele handeling in een crisis te storten. Liz Truss heeft, onder invloed van haar buurman en nieuwe minister van Financiën Kwasi Kwarteng, een economische ideologie omarmd die desastreuzer is dan de Brexit die haar voorganger doorvoerde.

Kwarteng schreef in 2012 al samen met Truss en andere rechtse Tories het manifest Brittannia Unchained. De Britten werden daarin beschreven als een stelletje klaplopers. Een nog kleinere overheid moest hen weer in beweging krijgen. Ouderwets thatcherisme kortom, precies waar het land geen behoefte aan heeft. Groot-Brittanië heeft – op de VS na – nu al de ongelijkste inkomensverdeling van alle welvarende landen, de laagste belastingdruk bovendien en de meest gedereguleerde economie. De overheid is al klein, onverantwoord klein.

Kwarteng en Truss laten bovendien zien dat ze niets begrepen hebben van de sentimenten die ten grondslag lagen aan de Brexit. De uittreding uit de EU werd vooral veroorzaakt door een groot ongenoegen in de witte arbeidersklasse. Ze voelde zich achtergesteld en daardoor bedreigd door de immigratie uit vooral Oost-Europa. Elke Britse regeringsleider zou ernaar moeten streven de inkomensverdeling te verkleinen.

Theresa May toonde zich bij haar aantreden in 2016 vastbesloten om de sociaal-economische kloof in Groot-Brittannië te verkleinen. Ze richtte zich expliciet op de Britse arbeiders. ‘Ik weet dat het leven soms een gevecht is. Maar we gaan er alles aan doen om jullie meer controle over jullie leven te geven.’ Ook Boris Johnson leek de Britse arbeider te begrijpen. Hij viel er in ieder geval in de smaak.

Van dat gevoel is bij de nieuwe Conservatieve leider niets over. Truss kiest ervoor de belasting voor de rijken te verlagen, een geplande verhoging van de winstbelasting terug te draaien en de zorgpremie te verlagen. Als we de rijken maar rijker maken, sijpelt dat vanzelf door naar de minder fortuinlijken in de samenleving, denkt ze. Deze trickle down-theorie is allang weerlegd.

Normaliter leidt een dergelijk rechts beleid tot vreugde op de beurzen, maar die blijft dit keer geheel uit. De aandelenbeurzen gingen onderuit, net als de koers van Britse staatsobligaties. De Bank of England zag geen andere uitweg dan zelf maar obligaties op te kopen – een ongekende stap, die grote risico’s met zich meebrengt. Groot-Brittannië kampt nu al met een hoge inflatie, dergelijke geldinjecties zijn olie op het vuur.

De vraag is wie in staat is om Liz Truss op haar schreden te doen terugkeren. De vele leiderschapswisselingen in de Conservatieve Partij hebben hun tol geëist. Het gezond verstand en de checks and balances lijken te zijn verdwenen, waardoor de partij geregeerd wordt door politieke gelukszoekers die te weinig tegengas krijgen.

Het is te hopen dat het bewind van Truss en Kwarteng geen lang leven beschoren is. De Britse economie kampt met serieuze problemen – zo wordt er van alle welvarende landen het minst geïnvesteerd en verkeert de arbeidsproductiviteit nog op het niveau van 1979 – die vragen om een serieuze leiding.