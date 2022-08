Het ouderschapsverlof komt niet ten goede aan de vrouwen die het het hardst nodig hebben

Jarenlang las ik met bezorgde blik berichten dat van alle ongelukkige mensen, jonge ouders het allerongelukkigst zijn. ‘Kinderen maken doodongelukkig: doe het niet!’, iets in die trant stond er dan boven – onzin natuurlijk, want we weten niet hoe ongelukkig de gekwelde ouders waren geweest zonder kinderen. Alle waarschuwingen ten spijt kreeg ik dit jaar dus toch een kind, wat maar weer aantoont dat een mens meer najaagt dan geluk alleen. Een kinderwens beschouw ik inmiddels als een soort aandoening waartegen maar één remedie bestaat, geluk is daarvan niet per se een bijwerking.

Het zijn niet de kinderen zelf die ongelukkig maken, blijkt uit het World Happiness Report: de kinder-geluksdip per land hangt samen met de kwaliteit van de ouderschapsregelingen. Daaraan dacht ik deze week bij de introductie van het nieuwe ouderschapsverlof: ouders kunnen nu negen weken tegen 70 procent doorbetaling met verlof in het eerste levensjaar van hun kind. Bijna werd het een feestmoment, maar op onze voorpagina stond streng: ‘Op een moment dat werkgevers al zo met hun roosters worstelen.’ Ja hoor, jarenlang werken we toe naar deze mijlpaal voor de emancipatie, van werkgroep naar taskforce, eindelijk kennen we economische waarde toe aan het werk dat thuis wordt verzet, maar de buurt kwam al klagen voor het feministische feestje begonnen was. Ik voelde direct een vaag schuldgevoel opkomen over mijn verlofaanvraag, net als toen ik zwangerschapsverlof aanvroeg.

Het langetermijnideaal is natuurlijk dat als moeder én vader bij de start zorgen en huishouden, de boel daarna gelijker zal opgaan. Daardoor zullen ook moeders idealiter minder geneigd zijn met betaald werk te minderen na de kinderen. Het is de vraag of dat laatste gebeurt: er is wel onderzoek dat laat zien dat vaders met verlof betrokkener zijn thuis en dat hun vrouwen meer werken, maar of dat verband causaal is, is moeilijk te bewijzen. Het kan ook zijn dat huishoudens zoals het mijne, waar de huishoudelijke klusjes al met een bijna kinderachtige precisie worden gesplitst, vaker verlof opnemen.

Het is dan ook de vraag of de regeling effect heeft waar hij het hardst nodig is. Onder laagopgeleide (hetero)vrouwen is de arbeidsparticipatie het laagst en moeilijkst op te krikken. Zij kunnen wel een gelijkmakertje gebruiken: zij zijn het vaakst financieel onzelfstandig en lopen vaak risico op armoede na een scheiding. Maar de gedeeltelijke vergoeding maakt dat hun gezinnen er vaak juist geen gebruik van zullen maken – ook bij het aanvullend geboorteverlof voor vaders is dat een vaak genoemde reden om door te werken.

Doorbuffelende ouders missen óók de andere voordelen die worden verbonden aan ouderschapsverlof: een betere band tussen vader en kind, lager scheidingsrisico, en zelfs (volgens Zweeds onderzoek) minder gebruik van angstmedicatie. Dat is het zogeheten Mattheuseffect: wie het goed heeft krijgt het beter, wie het minder heeft, minder. Ook het toegevoegde geluk van het ouderschapsverlof wordt dus niet evenredig verdeeld. Voor een echte doorbraak in deeltijdland zou ten minste vergoeding tot het nettominimumloon nodig zijn, maar in Nederland smachten we liever jarenlang bij Scandinavische plaatjes van blakende, gelijkwaardige ouders die hun baby zelfgeteelde moestuingroenten voeren, en introduceren dan een halve poldermaatregel.

Toch raakte ik nog in een milde feeststemming. Ik sprak deze week mijn broer, een managerachtig type bij een multinational. Hij was opgelucht, zei hij: er viel nu echt geen reden meer te verzinnen om vrouwen in de baarklare leeftijd niet aan te nemen. Mannen en vrouwen zijn nu in potentie allemaal ‘evenredig hinderlijk’, zei hij. Er viel een klein beetje schuldgevoel van mijn schouders: hop, op de schouders van mannen met verlof. Wat heerlijk dat jonge ouders eindelijk allemaal even hinderlijk zijn voor werkgevers. Dat had trouwens óók voorop de krant gemogen.