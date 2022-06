Het optimisme van de vijf familiebedrijven in ‘Boven water’ is even pijnlijk als hartverwarmend

Het is een stralende dag als er een gigantisch, blinkend reuzenrad een woonwagenterrein wordt opgereden. Overal blije gezichten. Zevende generatie kermisexploitant Louis Vallentgoed kan niet bedenken wat-ie niet mooi vindt aan zijn nieuwe attractie. ‘Ik vind ’m qua uitstraling mooi, de verlichting die er ’s avonds op zit (…) ik vind het gewoon van onder tot boven een topattractie.’

Midden in de pandemie, na het zoveelste teleurstellende telefoontje dat een kermis op last van de burgemeester is afgelast, steekt de kermisfamilie Vallentgoed al hun spaargeld in de gloednieuwe attractie. En het gekke is, je begrijpt het ergens wel, die vlucht naar voren. Wat moet je anders als je al weken, maanden voor je caravan zit te wachten op een wél keer goed nieuws? Dan ga je dromen over de kansen die je gaat grijpen als de boel eindelijk weer open kan.

Camiel (links) en Oos Kesbeke zijn derde en vierde generatie zuurinleggers. Beeld BNNVara

Het optimisme in Boven water is even pijnlijk als hartverwarmend. Vijf familiebedrijven die vechten voor hun voortbestaan werden voor deze BNNVara-serie een jaar lang gevolgd. Nederland telt 281.000 familiebedrijven, vertelt voice-over Jack Wouterse. Families voor wie de toekomst van hun bedrijf en personeel zwaarder weegt dan snelle winst. Maar de tijden zijn veranderd. De consument zwicht steeds vaker voor aanbiedingen van prijsvechters. Ook nieuwe regelgeving kost de kleintjes vaak de kop, zegt Wouterse.

‘Augurkenkoning’ Oos Kesbeke, derde generatie zuurinlegger, droomt ervan dat zijn twee zoons de zaak overnemen. Zijn opa begon het bedrijf zeventig jaar geleden in een bovenwoning aan het Amsterdamse Waterlooplein. De ras-Amsterdammer, die spreekt in cruijffiaanse waarheden (‘10 procent van een euro is meer als 10 procent van een dubbeltje’), rijdt er met een van zijn zoons in een met augurkenprint beplakte Biro naartoe.

Kesbeke is een van de laatste conservenfabrieken van Nederland en de vraag is hoe lang die nog standhoudt. Want daar hangt een van de grote coronawinnaars aan de telefoon: de supermarkt. De inkoper wil, hoe kan het ook anders, een nog lagere prijs. Kesbeke, als hij heeft opgehangen, tegen zijn zoon: ‘Wat zal ik blij zijn als ik van die ellende af ben, dan mag jij het lekker doen.’

In een markt die geregeerd wordt door multinationals zijn familiebedrijven kleine vissen, maar er zijn altijd nog kleinere vissen, is te zien in een latere aflevering, waarin Kesbeke in onderhandeling gaat met een leverancier. Kesbeke, die de prijsverlaging moet doorberekenen, probeert de eerdere powerplay van de supermarkt uit op de uienboer. Maar die geeft geen krimp: ‘De kosten gaan omhoog.’ ‘Ja’, zegt Kesbeke, ‘bij mij ook.’

Zo zien we in Boven Water bij vlagen ook de benarde positie van anderen in de productieketen. Van de werknemers met gezinnen die afhankelijk zijn van de standvastigheid van hun werkgevers ten opzichte van de bank en de belastingdienst die, pandemie of niet, geld willen zien. Schrijnend, inderdaad.