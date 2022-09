Het opstappen van VVD-Kamerlid Daan de Neef heeft groot effect op de andere regeringspartijen

Asielzoekers buiten de poort bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Nacht na nacht slapen honderden mensen buiten het aanmeldcentrum. Beeld ANP - Vincent Jannink

Enige politieke vooruitgang kan het kabinet niet worden ontzegd na zeven warme zomerdagen van koortsachtige politieke onderhandelingen. De ergste koopkrachtnood lijkt voorlopig gelenigd, althans per 1 januari. Mark Rutte en Christianne van der Wal vonden intussen in het gesprek met de boeren kennelijk de juiste woorden om ook in het stikstofdebat de druk even van de ketel te halen. Daar was het land aan toe.

Heel anders ligt na een week het nieuwe asielbeleid erbij. Het duurde een paar dagen tot de essentie van de politieke deal doordrong tot de achterbannen van de regeringspartijen. In ruil voor de toezegging dat er nu echt werk wordt gemaakt van betere opvangvoorzieningen en van de zoektocht naar woningen voor statushouders, was het voor de VVD kennelijk bittere politieke noodzaak om daarbij te kunnen vermelden dat er heus ook wordt gewerkt aan de instroom.

Dat is op zichzelf een gerechtvaardigd streven. Europa talmt al veel te lang met het optuigen van een solide asielstelsel dat de lidstaten in elk geval enige controle kan geven op hoeveel mensen er over de landsgrenzen komen. Na de Turkijedeal van 2016 zijn daarin geen wezenlijke stappen meer gezet. Nederland zou daarin veel duidelijker stelling moeten nemen.

Dat vergt echter fundamenteel debat in de ministerraad en de Tweede Kamer. In plaats daarvan koos dit kabinet ervoor de opvangketen eerst te laten ontsporen en daarna in reactie op de maatschappelijke verontwaardiging binnenskamers even snel twee pijlers van het asielbeleid onderuit te schoffelen: het recht op een zo spoedig mogelijke gezinshereniging en de opvang van mensen via het vluchtelingenprogramma van de Verenigde Naties.

Dat laatste is illustratief voor de stand van zaken. In het ideale geval is het uitnodigen van de meest kwetsbare en vooraf geselecteerde mensen het fundament van een humaan en solide asielbeleid. Niet voor niets wilden D66 en de ChristenUnie in hun verkiezingsprogramma’s juist deze pijler versterken. Ze doen nu het tegenovergestelde.

De ChristenUnie-achterban was de eerste die protesteerde tegen deze ondoordachte zet, maar inmiddels kraait ook het oproer in CDA en D66. De Jonge Democraten riepen hun partijleiders Kaag en Paternotte vrijdag op niet langer mee te gaan in ‘rechts-conservatieve nevenmotieven’, maar eindelijk eens met een echte oplossing te komen. Intussen was het Binnenhof voor het eerst in vele jaren getuige van het opstappen van een VVD-Kamerlid wegens gewetensbezwaren tegen het beleid van zijn eigen partij. Daan de Neef hoopte op medemenselijkheid, maar kreeg een ‘ijskoud’ beleid.

Voor de strak geleide VVD had dat een rimpel in de Hofvijver kunnen zijn – het lijkt er immers niet op dat De Neef namens veel partijgenoten spreekt – maar het effect op de andere regeringspartijen is des te groter: hoe gaan zij de schending van hun eigen principes verdedigen als dat tot in de VVD-fractie tot scrupules leidt?

Er komen een paar boeiende partijcongressen aan.