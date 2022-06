Het onbevredigende onderzoek naar Gijs van Dijk vraagt dringend om een vervolg

De afhandeling van de kwestie Gijs van Dijk blijft iets onbevredigends houden. Niet omdat het oud-Kamerlid er in zijn privéleven niet allerlei dubieuze gedragingen op zou hebben nagehouden, waarbij hij zijn partners onwetend liet over zijn dubbelspel. Hij heeft dat zelf toegegeven en er spijt over betuigd. Fijn is het allemaal niet en hoe vaker je het relaas herleest, hoe onprettiger het wordt.

Wat me wel dwarszit is dat die gedragingen wereldkundig zijn gemaakt. En dat de manier waarop dat gebeurde het einde betekende van de politieke loopbaan van een gekozen volksvertegenwoordiger. Wat anders is dan wanneer een docent, ambtenaar of tv-maker tegen de lamp loopt. Dat Van Dijk Kamerlid werd, was immers de uitkomst van een democratisch proces.

De ernst van die meldingen staat hier niet ter discussie. Drie vrouwen voelden zich door hem slecht behandeld en kaartten dat aan bij de PvdA-leiding. ‘Hen is pijn en verdriet gedaan’, zoals het in de samenvatting van het onderzoek van bureau Bezemer en Schubad staat.

Waar het wel om gaat: heeft het PvdA-bestuur – want dat had de leiding in deze affaire – zorgvuldig gehandeld? En hoe goed was het werk van Bezemer en Schubad (B&S), het bureau dat gevraagd werd onderzoek te doen naar de gedragingen van Van Dijk? Dus niet de schuldvraag, maar de procesgang.

Onderzoek naar Gijs van Dijk werd ingeleverd een dag nadat termijn verstreek om Kamerzetel op te eisen. Beeld Martijn Beekman

Ik baseer me daarbij op de ‘samenvatting van de bevindingen’ van B&S, op de persberichten van de PvdA en op een – niet openbare – notitie die Christiaan Alberdingk Thijm, de advocaat van Van Dijk, 9 juni naar B&S stuurde. Van Dijk en zijn advocaat kregen geen kopie van het eindrapport, ze mochten het 2 juni onder toezicht inzien, de PvdA had het toen al een week in huis.

Op één cruciaal punt wijkt het eindrapport volgens de advocaat af van de samenvatting. Het eindrapport zou minder stellig zijn in het vaststellen of sprake is van grensoverschrijdend gedrag. Omdat het eindrapport om privacyredenen niet openbaar wordt gemaakt, kan niet worden vastgesteld of dat klopt.

Een andere cruciale aanpassing zou het onderzoek zelf betreffen: B&S kreeg de opdracht te onderzoeken of er sprake was van grensoverschrijdend gedrag. Dat veranderde gaandeweg in: heeft Van Dijk de erecode van de PvdA en de gedragscode van de fractie overschreden. De klachten over Van Dijk werden in de loop van het onderzoek uitgebreid naar kwaadsprekerij, liegen over ziekten, alcoholgebruik, spijbelen zodat fractiegenoten meer werk hadden, lekken van de Miljoenennota, rommelen met reiskosten. Later werd dat weer uit het onderzoek gehaald.

Grensoverschrijdend gedrag kon door B&S niet objectief worden vastgesteld, wel werd aannemelijk gevonden dat meldsters zich ‘grensoverschrijdend behandeld voelen’, waarmee een subjectief element wordt geïntroduceerd. Een cruciale reden om met zo’n onderzoek de grens van het publieke naar het privédomein over te steken, is omdat privégedrag iemand chantabel kan maken. Of dat het geval was, wordt in het onderzoek niet beantwoord.

Een laatste punt dat vragen oproept, is het moment van het leveren van het rapport, een dag nadat de termijn verstreek waarop Van Dijk een Kamerzetel had kunnen claimen.

Het prettige van de kwestie Gündogan - Volt, die veel weg heeft van de zaak Van Dijk, is dat daar een rechtsgang bij hoorde, waardoor een deel van de feiten boven tafel kwam. Dat zal in de zaak Van Dijk niet gebeuren. Hier leunt alles op de inzichten van één persoon, in dit geval mr. drs. Gertjan van der Brugge, ombudsman van dertien Zeeuwse gemeenten maar ook als zzp’er werkzaam voor B&S, die een alleen voor de ogen van de opdrachtgever bestemde analyse levert die – ongeacht de kwaliteit ervan – amper te controleren is maar wel verstrekkende gevolgen heeft.

Dit is hoe het werkt bij integriteitsonderzoek. Hoger beroep is daarbij niet mogelijk, zodat hooguit een schadevergoedingsclaim bij de rechter resteert. Voor toekomstige affaires is het nuttig dat proces nog eens zorgvuldig tegen het licht te houden. Wellicht kan het evaluatieonderzoek, dat de PvdA wil laten instellen, een eerste aanzet zijn.

In de notitie sommeert de advocaat B&S op de website te plaatsen dat ‘uit ons onderzoek naar Gijs van Dijk niet volgt dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag naar personen’. De advocaat wilde uiterlijk 15 juni antwoord. B&S heeft om uitstel gevraagd.