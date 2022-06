Het Oekraïense graan moet veilig de havens uit kunnen, op weg naar het hongerende Afrika

Rusland begaat een oorlogsmisdaad met zijn graanblokkades. Odesa moet open, desnoods met hulp van Turkije.

Deze week kwam onomstotelijk vast te staan dat Rusland Oekraïens graan via havens in de bezette gebieden (Sebastopol op de Krim, het kapotgeschoten Marioepol in de Donbas) exporteert naar bondgenoot Syrië, het enige land tot dusver dat de gestolen waar accepteert. Het is een van de vele immorele nevenactiviteiten van de Russische indringers, die met hun leider Poetin de schaamte allang voorbij zijn.

Cynische realpolitici zouden natuurlijk kunnen zeggen: goed dat er tenminste iets van het Oekraïense graan wordt verscheept. In Syrië zijn ook heus kinderen die honger hebben.

Maar het geeft vooral aan hoe hoognodig het is dat ook de twintig miljoen ton graan die buiten het bereik van de Russen in Oekraïense silo’s ligt te wachten een uitweg wordt geboden. Door een blokkade van Oekraïense havens (met name Odesa) door de Russische Zwarte Zeevloot, en door de mijnen die de Oekraïners zelf ter verdediging voor die havens hebben gelegd, kan er geen schip in of uit. De graanprijzen zijn met 50 procent gestegen, en in Afrika dreigt een hongersnood.

Een echte oorlogsmisdaad, noemde EU-commissaris voor Buitenlandse Zaken Josep Borrell de blokkade deze week. Binnen de Europese Unie heeft Duitsland nu het voortouw genomen om toch zo veel mogelijk graan via alternatieve routes het land uit te krijgen, onder meer door de overgang van het ene treinspoor naar het andere te verbeteren. Vrijdag organiseert de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock een conferentie over de kwestie.

Maar ook Borrell erkent dat dat hooguit lapmiddelen zijn. Echte volumes zijn alleen te exporteren over zee. Odesa moet open.

De enige grootschalige hoop ligt in de bemiddelingspoging van Turkije, dat met de Verenigde Naties Rusland probeert te vermurwen om de blokkade in de Zwarte Zee op te geven. In de komende weken zullen daarover nieuwe gesprekken in Istanbul worden gevoerd.

Doel is te komen tot drie veilige corridors, waarlangs schepen het graan kunnen afvoeren. Dat zou wel betekenen dat Oekraïne ook een deel van de mijnen moet ruimen. Tot dusver is het daar terecht huiverig voor.

Mocht er voor een geloofwaardige veiligheidsgarantie behoefte zijn aan marineschepen die de corridor bewaken, dan moet Turkije daarbij door zijn Navo-bondgenoten worden gesteund. Het risico van een confrontatie is kleiner dan het risico van een massale hongersnood in Afrika.