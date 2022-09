Het nieuws over Queen Elizabeth kwam net op tijd naar buiten om de hele krant nog te verbouwen

De dag na het overlijden van Michaïl Gorbatsjov reageerde een aantal lezers ontstemd. Waarom stond er helemaal niets in de krant over de man die de geschiedenis van de wereld zo vergaand heeft beïnvloed?

Het overlijden kwam iets na half elf naar buiten, voor krantenmakers het ongelukkigste tijdstip denkbaar. De Chef Nacht had de persen stil kunnen laten zetten om het postuum van Bert Lanting te publiceren dat reeds enige tijd klaarstond, maar dat heeft nadelen. Een deel van de lezers wordt dan perfect bediend, maar een groter deel van de lezers krijgt het postuum niet te lezen, ook niet de volgende dag, want je kunt een stuk niet twee keer in de krant zetten.

De Chef Nacht besloot niets te doen, zodat we een dag later ruimhartig afscheid konden nemen van de Sovjet-leider.

Om bezorgers meer tijd te geven om de kranten te bezorgen, sturen we de krant sinds deze zomer elke dag een uur – en soms zelfs twee uur – eerder naar de drukker. Hierdoor worden we vaker geconfronteerd met laat nieuws dat we niet in de krant kunnen zetten. Dat is frustrerend. In principe willen we al het nieuws van voor het moment dat de gemiddelde lezer in bed stapt, rond elf uur, publiceren.

De voorpagina van vrijdag 9 september. Beeld .

Dat lukt niet meer altijd, zeker niet op vrijdagavond, als we vanwege de dikke zaterdagkrant nog eerder moeten sluiten. Wel kunnen we met zogeheten ‘tussenvormen’ werken. De Chef Nacht kan nieuwe pagina’s naar de drukkerij sturen met het laatste nieuws erop. De drukpersen worden dan even stilgezet zodat de platen kunnen worden gewisseld. Dat doen we geregeld bij voetbalwedstrijden. Een deel van de lezers krijgt de laatste uitslagen daardoor nog wel mee. Lezers die ver van de drukkerij in Amsterdam wonen, in het noorden van het land bijvoorbeeld, vissen bijna altijd achter het net. De vrachtwagens die de kranten naar het noorden brengen moeten als eerste vertrekken en kunnen niet op de tussenvormen wachten.

Toen donderdagmiddag bekend werd dat Queen Elizabeth op sterven lag, vreesden we een Gorbatsjov-scenario. Het bericht van haar overlijden kwam uiteindelijk rond half acht en dat gaf ons net voldoende gelegenheid om de hele krant te verbouwen.

Gelukkig weten lezers de weg naar onze app en website steeds beter te vinden, waardoor ook de lezers uit het noorden de verslagen van de late voetbalwedstrijden tot zich kunnen nemen, indien gewenst ’s avonds laat al.