Het nieuws is angstaanjagend, maar van alle rampen vrees ik onze reacties erop nog het meest

Waar zag ik laatst die grafiek met de drie enorme vloedgolven die op ons komen afrollen? De eerste, kleinste, moest daarin corona voorstellen, de tweede, alweer een heel stuk groter, de oorlog in Oekraïne, en de derde, veel te grote reuzengolf, het klimaat, de golf die alles en iedereen zal overspoelen, fascisten, wappies en boeren erbij.

Ergens vlak voor de eerste golf staat een tafeltje waaraan ik de kranten zit te lezen; er trekt een schaduw over me heen.

Niet al te lang geleden was de krant lezen een van de leukste bezigheden van de dag. ’s Ochtends vroeg met koffie, een gestolen uurtje tussendoor. Tot corona hoorde je nog vaak zeggen hoe heerlijk mensen het vonden, vooral in het weekend, met rust, tijd en verse jus – alle katernen breeduit op tafel uitgespreid. Maar wie kan nog zeggen dat-ie voor zijn plezier de krant opslaat?

Het nieuws is angstaanjagend, zoveel als er tegelijkertijd misgaat, verkeerd, de mist in, de afgrond. Zorg, onderwijs, klimaat, energie, inflatie, asiel. Macht en tegenmacht, hoop, vertrouwen, waarheid – na ruim tien jaar Rutte staat bijna niets meer overeind, hooguit Rutte zelf nog, een beetje.

De oorlog was niet van ons, we hebben het duidelijk gezegd, toch komt-ie dichterbij. Energie en honger zijn wapens – ze worden net zolang ingezet tot wij elkaar gaan haten; veel lijkt er niet meer voor nodig. Intussen staan overal Poetin-fans klaar om straks de laatste resten democratie met zwarte laarzen in de zure grond te trappen.

En er is al genoeg honger, er hoeft niets meer bij, ook nu al sterft er iedere 48 seconden iemand aan. Het is te heet, te nat, te droog, te wild, te smerig en vuil. In Afghanistan verkopen ouders hun kinderen om het restant van hun kroost te kunnen voeden. In Afrika dragen herders de koppen van hun laatste dieren. In Spanje vallen kuikens van ellende uit hun nest, in India vallen vogels dood uit de lucht.

Maar van alle rampen vrees ik onze reacties erop nog het meest. Wat gaan we doen als de prijzen voor energie en voedsel nog wat verder stijgen? Onze eerste reactie bij onzekerheid is zo snel mogelijk de ander de schuld te geven, terwijl – ik schrijf het vaker voor niets – solidariteit het enige is dat we tegen de onoverzichtelijkheid van alles in stelling kunnen brengen.

Na regen komt zonneschijn. Het is nog nooit zo donker geweest of het werd altijd wel weer licht. Er komt ook altijd weer een nieuwe maan. Het zijn mooie gezegdes, maar steeds moeilijker te geloven. Kort geleden dacht ik nog: dan moet de wal het schip straks maar keren. Intussen vrees ik dat de wal al een tijdlang lelijk onder water staat.

De krant maakt me bang, onrustig; ik geloof dat ik die maar even een paar weken terzijde schuif. Als de wereld tegen die tijd nog bestaat, kom ik daarna weer graag terug.