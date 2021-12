Mijn man kreeg een Volkskrant van vijftig jaar geleden, omdat hij toen geboren werd. ’s Avonds las hij me voor uit deze krant. Het was een dinsdag. Er stonden geen columns in – op deze plek stond een reclame voor ‘vitamines met stootkracht’. Het nieuws ging over onderwijs, inflatie en Bangladesh (toen nog Bangla Desj), en alles stond nauwkeurig maar eerlijk gezegd ook vrij saai genoteerd.

Toch was er één stuk van de krant dat ons hart sneller deed kloppen, en dat was het theateraanbod. Als hij het had kunnen opbrengen, had mijn man op de avond van zijn geboorte alleen al in Amsterdam kunnen gaan naar: Kabaret Lurelei in Desmet, Fons Jansen in het Nieuwe de la Mar, of Mary Dresselhuys en Conny Stuart in Carré, met de Schmidt-Banninkmusical En nu naar bed. En in het Shaffytheater stonden nota bene Bram en Freek!

Terwijl wij noodgedwongen aan huis gekluisterd zaten, kregen we vijftig jaar na dato ineens zeer intense fomo.