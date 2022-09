Het nieuwe wapen van de EU tegen Hongarije werkt goed, maar Brussel moet zich niet laten ringeloren

Hongarije wordt eindelijk effectief teruggefloten: als het land geen werk maakt van de strijd tegen corruptie, wordt de geldkraan dichtgedraaid.

Al jarenlang bijt de Europese Unie zijn tanden stuk op de vele hoofdpijndossiers uit het Hongarije van Viktor Orbán. Zo is er, sinds hij in 2010 opnieuw aantrad als premier, aan de grondwet gerommeld en zijn er wetten ingevoerd die de oppositie marginaliseren. Daarnaast zijn de verkiezingen gemanipuleerd, wordt de rechtsstaat ondermijnd, is de persvrijheid aan banden gelegd, en worden, in naam van ‘christelijke waarden’, lgbti-personen en immigranten in het land aangevallen.

Vorige week nog oordeelde het Europees Parlement dat Hongarije niet langer een volwaardige democratie is, maar vermoedelijk heeft Orbán toen niet eens met de ogen geknipperd. Hij is al zo vaak op het matje geroepen, en bleek nooit gevoelig voor een moreel appèl of diplomatieke druk – tot grote frustratie van Brussel, dat zich lange tijd geen raad leek te weten met deze dwarse lidstaat (die overigens in veel kwesties Polen aan zijn zijde vond).

Nu echter lijkt er met de nieuwe rechtsstaattoets een wapen te zijn ontwikkeld dat wél effect heeft: als Hongarije geen werk maakt van de strijd tegen corruptie, wordt de geldkraan dichtgedraaid. Dit mechanisme komt uit de koker van Rutte, die er in 2020 op aandrong om de stroom van EU-geld op voorhand al stop te kunnen zetten als het ontvangende EU-land niet kan garanderen dat het goed wordt besteed.

En dat kon Hongarije niet, zo oordeelde de Europese Commissie: de afgelopen jaren is er veel EU-geld bij bondgenoten en familieleden van Orbán terechtgekomen, en de nationale aanklager (een voormalig partijlid van Orbán) liep niet warm voor fraudeonderzoeken. Een korting op de EU-geldstroom is dus ‘gepast’, stelde de Commissie. Voor het eerst veerde Orban wél op, en bleek Boedapest bereid tot de gevraagde wettelijke veranderingen.

Hij heeft het geld hard nodig: de waarde van de Hongaarse munt daalt op een moment dat het leven ook in Hongarije steeds duurder wordt. En dus steekt Orbán plotseling de hand uit naar Brussel, en belooft hij, bijvoorbeeld, een controlesysteem voor de besteding van EU-subsidies dat ‘strikter is dan ooit’.

Het is zeker toe te juichen dat dit nieuwe wapen van de EU eindelijk wel effect lijkt te hebben. Maar het is geen garantie voor verandering: de belangrijkste instellingen van Hongarije staan allemaal onder controle van de partij van Orbán, en zij hebben er belang bij de corruptie in stand te houden. Brussel moet er scherp op toezien dat het zich niet laat ringeloren.